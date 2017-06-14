Adobe、Flash Playerなど脆弱性を修正するパッチを公開

Adobe Systemsは6月13日(米国時間)、「Adobe Product Security Incident Response Team (PSIRT) Blog」において、Adobe Flash Playerなどを含む複数のプロダクトにセキュリティ脆弱性があるとし、それぞれセキュリティアップデートの提供を開始したと伝えた。影響を受けるプロダクトはAdobe Flash Player、Adobe Shockwave Player、Adobe Captivate、Adobe Digital Editionsなど。
各脆弱性およびアップデート情報は次のページにまとまっている。
- Adobe Security Bulletin - Security updates available for Flash Player | APSB17-17
- Adobe Security Bulletin - Security updates available for Flash Player | APSB17-18
- Adobe Security Bulletin - Security updates available for Flash Player | APSB17-19
- Adobe Security Bulletin - Security updates available for Flash Player | APSB17-20
該当するプロダクトを使用している場合は、上記ページの内容をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを実施することが望まれる。特にFlash Playerの脆弱性はサイバー攻撃に悪用されることも多く、早期にアップデートを実施しておくことが望ましい。