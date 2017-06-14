カテゴリ

          Adobe、Flash Playerなど脆弱性を修正するパッチを公開

          印刷

          Adobe Systemsは6月13日(米国時間)、「Adobe Product Security Incident Response Team (PSIRT) Blog」において、Adobe Flash Playerなどを含む複数のプロダクトにセキュリティ脆弱性があるとし、それぞれセキュリティアップデートの提供を開始したと伝えた。影響を受けるプロダクトはAdobe Flash Player、Adobe Shockwave Player、Adobe Captivate、Adobe Digital Editionsなど。

          Adobe Flash Player、Adobe Shockwave Player、Adobe Captivate、Adobe Digital Editionsに脆弱性があることを公開

          各脆弱性およびアップデート情報は次のページにまとまっている。

          該当するプロダクトを使用している場合は、上記ページの内容をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを実施することが望まれる。特にFlash Playerの脆弱性はサイバー攻撃に悪用されることも多く、早期にアップデートを実施しておくことが望ましい。

          関連キーワード
          ﻿

          転職ノウハウ

          シゴト性格・弱点が20の質問でサクッと分かる！
          美人バーテンダー「ハルカさん」に首筋の匂いをかがれて……シュウヘイ昇天！
          71％の人が「仕事を辞めたい」と思った経験あり。その理由と対処法は？
          美人上司と可愛い過ぎる後輩に挟まれるエンジニアの悩み
          飲み会で探るエンジニアのホンネ #naoya_sushi 編
          今の年収は適正？　3年後は？　あなたの年収をデータに基づき予報します
          ...もっと見る

          人気記事

          一覧

          もっと見る

          イチオシ記事

          新着記事

          ページトップ