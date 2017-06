ボイメン新曲、飯豊まりえ×武田玲奈W主演ドラマ『マジで航海～』主題歌に

飯豊まりえと武田玲奈がダブル主演を務める、MBS/TBS系ネットの新ドラマ『マジで航海してます。』(MBSでは7月2日スタート・毎週日曜24時50分、TBSでは7月4日スタート・毎週火曜25時28分)の主題歌が、BOYS AND MENの新曲「帆を上げろ!」に決定した。



本作は、航海士を目指す者が通う大学の実習船を舞台に、飯豊と武田演じる二人の新入生が「乗船実習」に参加し、厳しい訓練や想像を絶する船酔いに立ち向かいながら、仲間の男子学生と共に奮闘する日々が描かれる青春コメディ。監督は、映画『片腕マシンガール』『電人ザボーガー』、ドラマ『監獄学園-プリズンスクール-』の井口昇が担当。脚本は、漫画『ストレンヂフルーツ』のアサダアツシが手がける。



BOYS AND MENは、2016年、シングルが3作連続オリコンデイリー1位、アルバムがオリコンウィークリー1位を獲得、年末には第58回日本レコード大賞新人賞を受賞。そして2017年には、初の武道館公演と全国47都道府県ツアーを成功させている、今注目のエンターテイメント集団だ。



「帆を上げろ!」は、ヒャダインが作曲、いしわたり淳治が作詞で、ドラマのために書き下ろされた1曲。「夢は諦めなければ必ず叶う」という熱い思いを胸に、日本中の人たちの背中を押し続けてきた彼らが見せる、男気溢れるド派手なパフォーマンスにも注目だ。



メンバーの水野勝は「ドラマの主題歌を歌わせていただくことがとても嬉しかったです。それと同時に、ドラマの世界観とどのようにリンクするんだろうという期待が高まりました」と起用の喜びを語る。ヒャダインによるJ-POPならではの個性的な勢い、爽やかさ、そして遊び心のある曲については「とても疾走感があってキャッチーな曲になっていました! 気づいたら口ずさんでしまう素敵な楽曲です」とすっかりお気に入りの様子。いしわたりによる、グループの世界観、ドラマの世界観がしっかり表現されている歌詞についても「“長い時間陸地を見失う覚悟がなけりゃ新大陸は探せない”というフレーズがあるんですが、自分の人生をかけて何か挑戦する時、逃げ道を探してしまうことがあると思うんです。本気で新しいことにぶつかる時は、何もかも投げうって飛び込んじゃえばいいじゃんという勇気をもらえるところが聴きどころです」と熱弁する。



また、「井口監督の作品は拝見したことがあるので、今回はどんな内容になっているのか、コメディ要素もあってとても興味深いです! 航海訓練を通して主人公2人がどのように成長していくのか、視聴者の一人としてこのドラマを楽しませていただこうと思います!! 僕も出たかった(笑)!!!!!!!」と猛烈にアピールしている。





ドラマのプロデューサー・尹楊会は「航海士を目指す学生の青春コメディなので、同世代であり、且つ夏、海が似合う方に歌って欲しいと思い、そのイメージにピッタリなBOYS AND MENさんにオファーさせて頂きました」と起用理由を明かす。「帆を上げろ!」については「前向きな応援ソングでありながらも遊び心満載で中毒性が高く、何回でも聞きたくなるような楽曲。ドラマの世界観にもぴったりで、スタッフ出演者一同非常に感謝しております」と絶賛する。そして「BOYS AND MENさんは、名古屋発祥ではありますが、間違いなく全国に広がっていける実力のあるグループなので、このドラマを通じて、関東、関西をはじめ、さらに全国に羽ばたいて行って頂きたいです」と期待を寄せている。

