舞台「ダイヤのA The LIVE V」9月に上演決定、原田雅功役は八巻貴紀

寺嶋裕二「ダイヤのA」を原作とする舞台「ダイヤのA The LIVE V」が、9月7日より上演されることが決定した。

「ダイヤのA」は西東京の野球名門校・青道高校へ入学した投手・沢村栄純が、天才捕手・御幸一也らと切磋琢磨しながら甲子園出場を目指す高校野球マンガ。舞台版はこれまで「ダイヤのA The LIVE」「ダイヤのA The LIVE II」「ダイヤのA The LIVE III」「ダイヤのA The LIVE IV」と4作が上演されてきた。シリーズ第5弾となる今回の公演では、青道高校が西東京地区大会決勝戦に進み、王者・稲城実業高校との甲子園をかけた戦いが描かれる。

キャストは沢村栄純役を小澤廉、降谷暁役を廣瀬智紀、御幸一也役を和田琢磨が続投。また初登場となる稲城実業高校のキャプテン・原田雅功役は八巻貴紀に決定した。さらに脚本・演出は、過去4作を手がけてきた浅沼晋太郎から御笠ノ忠次に変更となった。

公演期間は9月7日から24日まで、兵庫、広島、福岡、東京の4都市で上演される。チケットはオフィシャルファンクラブ「ダイヤのA The FAMILY」会員、およびメルマガ会員を対象に先行販売されたのち、8月11日より一般発売がスタート。

八巻貴紀(原田雅功役)コメント

はじめまして! 原田雅功役で出演させて頂くことになりました八巻貴紀です!! 野球少年時代の愛読書の1つでもあった「ダイヤのA」。その舞台に立てるなんて興奮を隠せません! その上演じる役は作品屈指の強豪校である稲実の主将、原田雅功。熱くならないわけがありません!!! 責任のある役ですがしっかりと演じていきたいと思います! 皆さんどうそよろしくお願いします!!

浅沼晋太郎(bpm)コメント

この度、新たなダイヤ舞台を客席で観てみたいという想い、僕の解釈や演出を苦手と感じる方が、この素敵な作品と最高のキャストに触れられないのはとても残念という想いから、先発から登板させて頂いた「ダイヤのA The LIVE」のマウンドを降ろさせて頂くよう申し出ました。今までたくさんのご声援、本当にありがとうございました。これから更に熱く、高く進んでいくだろうステージを、皆様と一緒に応援させて頂きます!

御笠ノ忠次コメント

続いて来た人気シリーズを途中から引き継ぐというのは生易しいことではないです。それでも引き受けることにしたのは、三つ理由があります。一つは、先発が浅沼晋太郎であるということ。シンタさんは今時珍しいくらい芯のある骨太な演劇人です。 同業だからこそわかる、彼の演劇愛、演劇スタイルをかねてからリスペクトしていましたし、そんなシンタさんが愛した作品だからこそ、敬意を持って「中継ぎ」を務められると思ったのです。

もう一つは、推薦してくれる人達がいたということ。「御笠ノが演出をする芝居を見たい」と言って推薦してくれる人がいたのです。元々僕はとちらかというと演出家寄りの人間でして、世に出るきっかけも演出家としてでした。近年は脚本家としての仕事ばかりだったので、演出家としての手腕を振るえるように尽力してくれたようです。ありがたいことです。

そして最後のひとつ。原作がとても素晴らしかったこと。これが最も大きな理由です。もうじき37歳になる僕が漫画を読んで涙を流すとは……。自分にどれだけ出来るかわからないけれど、この作品に携わりたいと強く思いました。

そんなわけで、これまでこの作品を創り上げてきたキャスト、スタッフ、そしてファンの皆様のお力をお借りしつつ、この「ダイヤのA The LIVE」を更に盛り上げていきたいと思います!

初めまして、御笠ノ忠次と申します。微力なふつつか者ですが、どうぞよろしくお願い致します。

舞台「ダイヤのA The LIVE V」

兵庫公演

日程:2017年9月7日(木)~10日(日)

会場:新神戸オリエンタル劇場

広島公演

日程:2017年9月12日(火)~14日(木)

会場:JMS アステールプラザ 中ホール

福岡公演

日程:2017年9月17日(日)~18日(月)

会場:北九州芸術劇場 大ホール

東京公演

日程:2017年9月20日(水)~24日(日)

会場:シアター1010

チケット料金:一般席8300円、エキサイティングシート11000円(非売品グッズ付き)

スタッフ

原作:寺嶋裕二(週刊少年マガジン:講談社)

脚本・演出:御笠ノ忠次

キャスト

沢村栄純:小澤廉

降谷暁:廣瀬智紀

御幸一也:和田琢磨

原田雅功役 :八巻貴紀



深澤大河/葉山昴/椎名鯛造/高橋良輔/上田悠介/水沼天孝/NAO-G/中島大地/澤田拓郎/加藤靖久/藤田慶輔/太田光る/伊藤孝太郎/小西成弥 ほか

