［映画興行成績］「22年目の告白」が初登場首位　2位は「昼顔」　「美女と野獣」は3位に

12日に発表された10、11日の映画観客動員ランキング(興行通信社調べ)によると、俳優の藤原竜也さんが連続殺人犯に扮(ふん)した映画「22年目の告白-私が殺人犯です-」(入江悠監督)が、前週まで7週連続で首位の「美女と野獣」(ビル・コンドン監督)を抑えて初登場で首位を獲得した。動員数は約23万3500人、興行収入は約3億2100万円だった。

2位も初登場作品で、2014年に放送され上戸彩さんと斎藤工さんの“禁断の関係”が話題を呼んだ連続ドラマの劇場版「昼顔」(西谷弘監督)がランクイン。動員数は約21万人、興行収入は約2億9400万円だった。3位は前週まで首位だった「美女と野獣」で、動員数は約20万5000人、興行収入は約2億8700万円。累計興行収入は約109億6000万円を記録している。

そのほかの初登場作品として、7位に劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(菱田正和監督)が入った。動員数は約4万7000人、興行収入は約8200万円だった。

1位 22年目の告白-私が殺人犯です-

2位 昼顔

3位 美女と野獣

4位 LOGAN/ローガン

5位 花戦さ

6位 ちょっと今から仕事やめてくる

7位 KING OF PRISM -PRIDE the HERO-

8位 名探偵コナン から紅の恋歌

9位 家族はつらいよ2

10位 ピーチガール

