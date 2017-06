『HiGH&LOW』NAOTO&関口メンディーら参加、武闘派プリズンギャング登場

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場するプリズンギャングのビジュアルが13日、公開された。

プリズンギャング

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

今回ビジュアルが公開されたプリズンギャングとは監獄内にいるギャングたちの総称で、監獄内ではいくつかのグループに分かれている。その中の1つ、リトルアジアの同郷たちで作られたグループのボスとして君臨しているのが、EXILE兼三代目J Soul BrothersのNAOTO演じるジェシー。更にフォー(関口メンディー)、ブラウン(岩永ジョーイ)、モカイ(中谷太郎)、ナカモン(JAY)、ミオウ(武尊)、アクネ(城戸康裕)らがDOUBTと結託し、SWORDとの戦いに参加することになる。

