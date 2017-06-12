docomo with対応「Galaxy Feel」は15日、「Xperia XZ Premium」は16日発売

NTTドコモは、2017年夏モデルのスマートフォン新製品「Galaxy Feel SC-04J」を6月15日より、「Xperia XZ Premium SO-04J」を6月16日より発売する。Galaxy Feel SC-04Jの機種代金は新規契約・機種変更で36,288円(ドコモオンラインショップの一括払い価格)、XperiaTM XZ Premium SO-04Jは3万円台前半(月々サポート適用時)の予定となっている。
Galaxy Feel SC-04Jは、NTTドコモの新たな割引サービス「docomo with」の対象機種で、月々の利用料金から1,500円の割引が永続的に受けられる。4.7インチの有機EL(SuperAMOLED)ディスプレイを搭載したミドルクラスのモデルで、3,000mAhの大容量バッテリーを搭載している。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 7.0
- CPU: Exynos 7 Octa 7870(オクタコア/1.6GHz)
- 内蔵メモリ: 3GB
- ストレージ: 32GB
- 外部ストレージ:microSDXC/microSDHC/microSD(最大256GB)
- サイズ: W67×H138×D8.3mm
- 重量: 149g
- ディスプレイ(解像度): 約4.7インチ SuperAMOLED(1,280×720ピクセル)
- メインカメラ: 約1,600万画素
- インカメラ: 約500万画素
- バッテリー容量: 3,000mAh
- 連続待受時間: 約500時間(LTE)
- 通信速度: 受信最大262.5Mbps/送信最大50Mbps
- Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 4.2
- 防水/防塵: ○/○
- 生体認証: ○(指紋認証)
- ワンセグ/フルセグ: ○/ー
- 接続端子: micro USB
- カラーバリエーション: Moon White、Indigo Black、Opal Pink
XperiaTM XZ Premium SO-04Jは、CPUにSnapdragon 835を採用した5.5インチスマートフォン。Xpariaシリーズのフラッグシップモデルで、メモリー積層型CMOSイメージセンサーを搭載。最大960fpsのスーパースローモーション撮影や先読み撮影など、今までにない先進的なカメラ機能を搭載しているのが特徴となる。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 7.1
- CPU: Qualcomm Snapdragon 835
- 内蔵メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- 外部ストレージ: microSD(最大256GB)
- サイズ: W156×D77×H7.9mm
- 重量: 約191g
- ディスプレイ: 5.5型(2,160×3,840ドット)
- メインカメラ: 有効約1,920万画素
- サブカメラ: 有効約1,320万画素
- バッテリー容量: 3,230mAh
- 連続待受時間: 約460時間(LTE)
- 通信速度: 受信最大788Mbps / 送信最大50Mbps
- Wi-Fi: IEEE802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 5.0
- 防水防塵: IPX5/8、IP6X
- 生体認証: ○(指紋)
- ワンセグ/フルセグ: ○/○
- 接続端子: USB Type-C
- カラーバリエーション: ディープシーブラック、ルミナスクローム