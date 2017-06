中村蒼、悪のカリスマに! 『HiGH&LOW』DOUBTのリーダーとして暴れ回る

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場するDOUBTのビジュアルが12日、公開された。

DOUBT

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

DOUBTは悪名高き超巨大なスカウトチームで、ROCKY(黒木啓司)率いるWhite Rascalsと敵対関係にある。羅千地区を仕切っていた高野(秋山真太郎)、スカウトをまとめていた平井(武田航平)、そして俳優の中村蒼演じるリーダーの林蘭丸の3人がメインとなる。蘭丸は暴力によって人を束ねる狂気に満ちた悪のカリスマで、監獄から釈放され、SWORDを潰しに抗争を仕掛ける。爽やかな役の多い中村が、壮絶なアクションに挑戦することになる。

中村蒼コメント

自分がまさかこんな役を演じるとは思っていなくて……初めてでしたが、悩みながらも楽しんで撮影をさせてもらいました。蘭丸は、残酷で冷徹な印象を受けるのですが、でも、すごく可哀そうなやつで、「力」と「金」しか信じられるものがない蘭丸に過去の悲しさを、僕的には感じながら演じました。今回はアクションにも挑戦して、アクション監督さんやスタントの方々にもとても助けられました。ドラマから続いている皆さんのこの作品に対する熱い気持ちに僕も毎日刺激を受けました。そしてこんなにスケールの大きな現場に参加できてよかったです。