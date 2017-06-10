「活撃 刀剣乱舞」第3話までの先行上映会開催！放送日時＆放送局も発表

「活撃 刀剣乱舞」第1弾キービジュアル (c)Nitroplus・DMM GAMES/「活撃 刀剣乱舞」製作委員会

テレビアニメ「活撃 刀剣乱舞」の初回放送日時が決定した。7月1日24時30分よりTOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11にて放送され、岡山放送、高知さんさんテレビ、テレビ愛媛でも順次オンエアされる。

また初回放送に先駆け、6月30日に東京・新宿バルト9にて第1話～第3話の先行上映会を開催。和泉守兼定役の木村良平、陸奥守吉行役の濱健人、蜻蛉切役の櫻井トオルらが登壇する。参加方法は後日発表される予定だ。

「活撃 刀剣乱舞」Blu-ray / DVD第2巻は8月23日に、第3巻は9月27日にリリース。Blu-ray / DVD第2巻には、11月11日に開催される「活撃 刀剣乱舞」イベントのチケット優先販売申込券が封入される。なお7月26日発売の第1巻完全生産限定版の特典CDには、和泉守兼定と陸奥守吉行が歌う「証」、深澤秀行によるサントラアレンジ「伯仲乱舞」が収録されることも明らかに。

このほか「活撃 刀剣乱舞」の魅力と最新情報を紹介するWebラジオ番組が、「響 - HiBiKi Radio Station -」で配信される。パーソナリティは和泉守兼定役の木村良平と堀川国広役の榎木淳弥が務め、6月30日にプレ配信を行う。

アニメ「活撃 刀剣乱舞」第1話～第3話先行上映会

日時：2017年6月30日（金）18:00～

会場：新宿バルト9

出演：木村良平（和泉守兼定役）、濱健人（陸奥守吉行役）、櫻井トオル（蜻蛉切役）ほか

アニメ「活撃 刀剣乱舞」

放送日時

TOKYO MX：2017年7月1日より毎週土曜24:30～

群馬テレビ：2017年7月1日より毎週土曜24:30～

とちぎテレビ：2017年7月1日より毎週土曜24:30～

BS11：2017年7月1日より毎週土曜24:30～

MBS：2017年7月1日より毎週土曜27:08～

岡山放送：2017年7月16日より毎週日曜25:30～

高知さんさんテレビ：2017年7月19日より毎週水曜25:55～

テレビ愛媛：2017年7月20日より毎週木曜26:00～

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/Nitroplus）

監督：白井俊行

音楽：深澤秀行

キャラクターデザイン：内村瞳子、都築萌、石塚みゆき、新里りお、塩島由佳、山崎ミキ、鬼澤佳代、瀬来由加子

剣戟アニメーター：小船井充、木村豪、國弘昌之

時代考証：山村竜也

剣術指導：渡邉鋼玉

アニメーション制作：ufotable

キャスト

和泉守兼定：木村良平

陸奥守吉行：濱健人

堀川国広：榎木淳弥

薬研藤四郎：山下誠一郎

蜻蛉切：櫻井トオル

鶴丸国永：斉藤壮馬

審神者：皆川純子

こんのすけ：永塚拓馬

(c)Nitroplus・DMM GAMES/「活撃 刀剣乱舞」製作委員会