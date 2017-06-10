嵐･TOKIO･星野源･ドリカム、Dフジオカはシンガポールから - THE MUSIC DAY

アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』(7月1日13:00～22:54)の出演アーティスト71組が10日、発表された。
今年も、千葉・幕張メッセほかから10時間にわたって生放送。嵐をはじめ、テーマ曲を制作した布袋寅泰、DREAMS COME TRUE、TOKIO、ゆず、星野源、WANIMA、UVERworld、乃木坂46、SEKAI NO OWARIといった豪華アーティストが集結する。
また、DEAN FUJIOKAがシンガポールから生ライブを披露。シンガポール随一の5ツ星ホテル「マリーナベイ・サンズ」をバックに、熱いステージを繰り広げる。
『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』出演アーティスト
相川七瀬、秋川雅史、嵐、 [Alexandros]、E-girls、家入レオ、石川ひとみ、VAMPS、UVERworld、ウルフルズ、HKT48、AKB48、A.B.C-Z、EXILE THE SECOND、SKE48、F-BLOOD、大塚愛、岡村孝子、亀と山P、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、倉木麻衣、欅坂46、米米CLUB、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、SHOW-YA、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高橋優、竹原ピストル、谷村新司、千秋、DEAN FUJIOKA、TOKIO、德永英明、DREAMS COME TRUE、西野カナ、NEWS、乃木坂46、野口五郎、秦基博、Perfume、原田知世、PKCZ(R)&登坂広臣,Crystal Kay,CRAZYBOY、hitomi、平井堅、ビリー・バンバン、PINK SAPPHIRE、フェアリーズ、flumpool、Hey! Say! JUMP、星野源、布袋寅泰、ポルノグラフィティ、三浦大知、三浦祐太朗、miwa、モーニング娘。'17、薬師丸ひろ子、屋比久知奈、ゆず、REBECCA、渡辺徹、渡辺美里、WANIMA