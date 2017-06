［今週シネマ］10日公開の映画「昼顔」「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」「22年目の告白」…

映画「昼顔」のワンシーン (C)2017フジテレビジョン 東宝 FNS27社

今週末に公開される映画の注目作をピックアップする「今週シネマ」。10日は、2014年7~9月に放送され、上戸彩さんと斎藤工さんの禁断の関係が話題を呼んだ連続ドラマの劇場版「昼顔」(西谷弘監督)、劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ)の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(菱田正和監督)、俳優の藤原竜也さんが連続殺人犯に扮(ふん)した「22年目の告白-私が殺人犯です」(入江悠監督)が公開される。

「昼顔」は、ドラマと同じく西谷監督がメガホンをとり、脚本は井上由美子さんが担当。ドラマの3年後が舞台で、離婚し、海辺の町でつつましく1人暮らしをしていた木下紗和(上戸さん)は、大学の非常勤講師となった北野裕一郎(斎藤さん)と偶然再会し、再びしのび会うようになるが……というストーリー。紗和と北野の2人に焦点をほぼ絞ったことで、すっきりとした展開になった。北野の妻・乃里子に知られてしまった時の2人の凍りついたような表情が印象的で、話はその後、2人を巡ってサスペンスフルに展開する。予想を超える展開にはハラハラドキドキさせられるだろう。映画版では、紗和が勤める海辺のレストランのオーナー杉崎尚人役で平山浩行さんが登場する。

「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」は、13年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ「キンプリ」の新作。「キンプリ」は男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちが歌とショーに懸けるという内容で、新作では、プリズムショーは過剰なくらい派手になり、特に、カヅキ、香賀美タイガ、大和アレクサンダーのプリズムショーは、少年向けアニメのバトルシーンのような演出で見どころだ。前作に続いて柿原徹也さんがコウジ、前野智昭さんがヒロ、増田俊樹さんがカヅキを演じ、杉田智和さんや山寺宏一さん、堀内賢雄さんも出演する。

「22年目の告白-私が殺人犯です」は、12年に韓国で上映された映画「殺人の告白」が原作。1995年に発生し未解決のまま時効を迎えた連続殺人事件の犯人・曾根崎雅人(藤原さん)が22年後、告白本の出版会見に姿を現す。事件当時、曾根崎を逮捕寸前で取り逃がした刑事の牧村航(伊藤英明さん)は、曾根崎に憎悪の念を募らせ、愛する者を曾根崎に奪われた被害者遺族は復讐(ふくしゅう)に動き出し……というストーリー。藤原さんの“怪演”や、二転三転する物語が見どころ。被害者遺族を夏帆さん、岩松了さん、岩城滉一さん、報道番組のメインキャスター仙堂俊雄を仲村トオルさんが演じる。

そのほか10日は、女優の松井玲奈さんとモデルで女優の新川優愛さんのダブル主演映画「めがみさま」(宮岡太郎監督)などが公開される。

