「弱虫ペダル」イベント、総北・箱学・京伏の14人が甚平着用したビジュアル

「LE TOUR DE YOWAPEDA（ツール・ド・ヨワペダ）2017」メインビジュアル (c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会

7月9日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催される、渡辺航原作のテレビアニメ「弱虫ペダル NEW GENERATION」のイベント「LE TOUR DE YOWAPEDA（ツール・ド・ヨワペダ）2017」のメインビジュアルが解禁された。

イベントにはキャスト14名と、オープニング曲を担当する夏代孝明、エンディング曲を歌う佐伯ユウスケが出演する。ビジュアルには参加キャストが演じる総北高校、箱根学園、京都伏見高校のキャラクターが集結。それぞれがチームカラーの甚平を着用し、控え室でイベント本番を待つ様子が描かれている。

イベントのチケット優先販売申込み券は「弱虫ペダル NEW GENERATION」Blu-ray / DVD第2巻の初回生産限定特典として封入されており、申込期間は6月13日の23時59分まで。一般販売は6月24日の12時からスタートする。詳細はイベント公式サイトで確認を。また6月12日から各局で順次放送される第23話「坂道、追撃」の先行カットもあわせて解禁された。

「弱虫ペダル NEW GENERATION」スペシャルイベント「LE TOUR DE YOWAPEDA（ツール・ド・ヨワペダ）2017」

日時：2017年7月9日（日）開場12:00、開演13:00、終演15:30（予定）

会場：舞浜アンフィシアター

日時：2017年7月9日（日）開場17:00、開演18:00、終演20:30（予定）

会場：舞浜アンフィシアター

出演：山下大輝（小野田坂道役）、鳥海浩輔（今泉俊輔役）、福島潤（鳴子章吉役）、岸尾だいすけ（手嶋純太役）、松岡禎丞（青八木一役)、下野紘（鏑木一差役）、代永翼（真波山岳役）、阿部敦（泉田塔一郎役）、野島健児（黒田雪成役）、宮野真守（葦木場拓斗役）、小野大輔（銅橋正清役）、内田雄馬（新開悠人役）、遊佐浩二（御堂筋翔役）、福山潤（岸神小鞠役）、夏代孝明、佐伯ユウスケ

司会：鷲崎健

(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会