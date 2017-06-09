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      「賭ケグルイ」日常×狂気が交錯する新PV公開、Netflixでの配信も決定

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      テレビアニメ「賭ケグルイ」キービジュアル (c)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ」製作委員会

      河本ほむら、尚村透原作によるテレビアニメ「賭ケグルイ」の第2弾PVが公開された。

      このたび公開されたPVでは、青春を謳歌する学園の“平穏な日常”と、ギャンブルに狂う生徒たちの“異常な狂気”を表現。またオープニングテーマはryo（supercell）プロデュースによる、Tia「Deal with the devil」に決定した。さらにエンディングは、小林竜之、澁谷梓希、若井友希、青山吉能、吉岡茉祐によるユニット・D-selectionsの「LAYon-theLINE」が彩る。

      加えて放送日時の詳細が発表されたほか、7月2日よりNetflixでの独占配信も決定。6月23日に開催される「放送直前！プレミア上映会」のトークショーが、LINE LIVEとツイキャスにて同時生配信されることも明らかとなった。

      ガンガンJOKER（スクウェア・エニックス）にて連載中の「賭ケグルイ」は、ギャンブルでの階級制度が存在する学園を舞台に、賭け事のリスクを楽しむ“賭ケグルイ”の蛇喰夢子を描くギャンブルマンガ。テレビアニメは7月よりMBS、TOKYO MXほかにて放送される。

      テレビアニメ「賭ケグルイ」

      放送情報

      MBS：2017年7月1日（土）より毎週土曜26:38～
      TOKYO MX：2017年7月1日（土）より毎週土曜22:00～
      テレビ愛知：2017年7月5日（水）より毎週水曜27:05～
      RKB毎日放送：2017年7月5日（水）より毎週水曜26:30～
      BS11：2017年7月2日（日）より毎週日曜26:00～

      配信情報

      Netflix：2017年7月2日（日）より毎週日曜配信

      スタッフ

      原作：河本ほむら・尚村透（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）
      監督：林祐一郎
      シリーズ構成：小林靖子
      キャラクターデザイン：秋田学
      音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
      制作：MAPPA

      キャスト

      蛇喰夢子：早見沙織
      早乙女芽亜里：田中美海
      鈴井涼太：徳武竜也
      皇伊月：若井友希
      西洞院百合子：奈波果林
      生志摩妄：伊瀬茉莉也
      夢見弖ユメミ：芹澤優
      豆生田楓：杉田智和
      黄泉月るな：鵜殿麻由
      五十嵐清華：福原綾香
      桃喰綺羅莉：沢城みゆき

      (c)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ」製作委員会


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
      著作権は提供各社に帰属します。

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