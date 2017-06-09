「賭ケグルイ」日常×狂気が交錯する新PV公開、Netflixでの配信も決定

テレビアニメ「賭ケグルイ」キービジュアル (c)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ」製作委員会



河本ほむら、尚村透原作によるテレビアニメ「賭ケグルイ」の第2弾PVが公開された。

このたび公開されたPVでは、青春を謳歌する学園の“平穏な日常”と、ギャンブルに狂う生徒たちの“異常な狂気”を表現。またオープニングテーマはryo（supercell）プロデュースによる、Tia「Deal with the devil」に決定した。さらにエンディングは、小林竜之、澁谷梓希、若井友希、青山吉能、吉岡茉祐によるユニット・D-selectionsの「LAYon-theLINE」が彩る。

加えて放送日時の詳細が発表されたほか、7月2日よりNetflixでの独占配信も決定。6月23日に開催される「放送直前！プレミア上映会」のトークショーが、LINE LIVEとツイキャスにて同時生配信されることも明らかとなった。

ガンガンJOKER（スクウェア・エニックス）にて連載中の「賭ケグルイ」は、ギャンブルでの階級制度が存在する学園を舞台に、賭け事のリスクを楽しむ“賭ケグルイ”の蛇喰夢子を描くギャンブルマンガ。テレビアニメは7月よりMBS、TOKYO MXほかにて放送される。

テレビアニメ「賭ケグルイ」

放送情報

MBS：2017年7月1日（土）より毎週土曜26:38～

TOKYO MX：2017年7月1日（土）より毎週土曜22:00～

テレビ愛知：2017年7月5日（水）より毎週水曜27:05～

RKB毎日放送：2017年7月5日（水）より毎週水曜26:30～

BS11：2017年7月2日（日）より毎週日曜26:00～

配信情報

Netflix：2017年7月2日（日）より毎週日曜配信

スタッフ

原作：河本ほむら・尚村透（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン：秋田学

音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

制作：MAPPA

キャスト

蛇喰夢子：早見沙織

早乙女芽亜里：田中美海

鈴井涼太：徳武竜也

皇伊月：若井友希

西洞院百合子：奈波果林

生志摩妄：伊瀬茉莉也

夢見弖ユメミ：芹澤優

豆生田楓：杉田智和

黄泉月るな：鵜殿麻由

五十嵐清華：福原綾香

桃喰綺羅莉：沢城みゆき

(c)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ」製作委員会