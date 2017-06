E-girls、19人体制では最後『Mステ』出演…リハーサルの様子を入手

E-girlsが、今夜6月9日放送の『ミュージックステーション』(テレビ朝日系列、毎週金曜20:00~)に出演。19人体制では最後のテレビパフォーマンスで、「Follow Me」を含むスペシャルメドレーを予定しているが、そのリハーサルの様子を入手。



さらに、インディーズ時代からしのぎを削ってきた2組、KEYTALKとTHE ORAL CIGARETTESが『Mステ』初登場。KEYTALKは「黄昏シンフォニー」、THE ORAL CIGARETTESは「トナリアウ」を演奏し、VS LIVEで激突するが、リハーサルに臨む2組の様子も到着した。



そしてAIは、天海祐希が主演するドラマ『緊急取調室』の主題歌「最後は必ず正義が勝つ」をプロ和太鼓集団「鼓童」との共演でパワフル披露。AKB48は、総選挙前最後の『Mステ』出演となるが「願いごとの持ち腐れ」を予定。Kis-My-Ft2は、メンバーの藤ヶ谷太輔が出演するドラマのテーマソング「PICK IT UP」を披露する。このほか、今夜の出演予定アーティスト&演奏予定楽曲は以下の通り。



■出演予定アーティスト※50音順(演奏予定楽曲)

AI… 「最後は必ず正義が勝つ」

E-girls… 「Follow Me」「E.G.summer RIDER」「DANCE WITH ME NOW!」

AKB48… 「願いごとの持ち腐れ」

Kis-My-Ft2… 「PICK IT UP」

KEYTALK… 「黄昏シンフォニー」

THE ORAL CIGARETTES… 「トナリアウ」

秦基博… 「ひまわりの約束」

