「キノの旅」新作アニメは今秋放送、黒星紅白によるティザービジュアル解禁

「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」ティザービジュアル (c)2017 時雨沢恵一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/キノの旅の会

時雨沢恵一「キノの旅 -the Beautiful World-」を原作とする新作テレビアニメの放送が、2017年秋に決定した。新シリーズのタイトルは「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」となる。

本日6月9日にティザーサイトがオープン。キャラクター原案の黒星紅白による描き下ろしティザービジュアル、そしてタイトルロゴも公開となった。アニメーション制作をLerche、監督を田口智久が担当することも発表されている。

「キノの旅」シリーズは、旅人キノと相棒エルメスが「ひとつの国に滞在するのは三日間だけ」というルールでさまざまな国を訪れる短編連作。現在、シオミヤイルカによるコミカライズが少年マガジンエッジ(講談社)で、郷によるコミカライズが月刊コミック電撃大王(KADOKAWA)にて連載されている。

「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」

キャスト

キノ:悠木碧

エルメス:斉藤壮馬

ほか

スタッフ

原作:時雨沢恵一(電撃文庫刊)

キャラクター原案:黒星紅白

監督:田口智久

シリーズ構成:菅原雪絵

キャラクターデザイン:アミサキリョウコ

プロデュース:EGG FIRM

アニメーション制作:Lerche

(c)2017 時雨沢恵一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/キノの旅の会

