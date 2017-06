『HiGH&LOW』RUDE BOYS、佐野岳加入の新ビジュアル! 窪田正孝は銀髪に

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場するRUDE BOYSの新ビジュアルが8日、公開された。

RUDE BOYS

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

今回公開されたのは、俳優の窪田正孝演じるスモーキーが率いる、SWORD地区の”R”、RUDE BOYS。犯罪者や身寄りのない老人・子供など、天涯孤独の人間が集まる治外法権の街「無名街」を守っている。”無慈悲なる亡霊”の異名を持ち、無名街に生きるものは家族とみなし強い絆を持つ。

リーダーのスモーキーは髪の色が銀色に変化した新ビジュアルに。またスモーキーを囲むように、次期リーダー候補のタケシ(佐野玲於)、前線で戦うピー(ZEN)、無名街に流れ着き新たに加わったユウ(佐野岳)が勢揃いとなった。スモーキーの病が進行する中、街を出たシオン(永瀬匡)は消息不明となっている。