『ユーリ!!! on ICE』史上最大規模のイベント＆展覧会を開催

男子フィギュアスケートの世界を描いたテレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』史上最大規模のイベントが、幕張メッセとタワーレコード渋谷店にて開催されることがわかった。



本作は、2016年10月クールにテレビ朝日で放送された“本格男子フィギュアスケートアニメ”。漫画家の久保ミツロウとアニメ監督の山本沙代が原案を手掛け、本編中のフィギュアスケート振付を元フィギュアスケート選手で振付師の宮本賢二が担当するなど“作り手の本気”が結集。さらに、主人公の勝生勇利や、世界から注目を浴びるリビングレジェンド、ヴィクトル・ニキフォロフ、そして“もうひとりのユーリ”であるユーリ・プリセツキーを中心に、男子フィギュアスケート選手たちが繰り広げる人間模様も相まって、人気を集めた。



今回のイベントは、7月15日(土)から8月27日(日)にかけて開催される、テレビ朝日・六本木ヒルズ全域を舞台とした大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」の1つ。4年目となる今年は六本木を飛び出し、幕張メッセとタワーレコード渋谷店でもイベントを行うこととなった。



幕張メッセでは、『ユーリ!!! on ICE』史上最大規模のサマーフェスティバルを開催。「SUMMER STATION ユーリ!!! on FESTIVAL」と題して、ステージでは豊永利行、諏訪部順一、内山昂輝、羽多野渉、本城雄太郎、土岐隼一ら豪華出演声優陣による描き下ろし朗読劇を始め、照明や音響で演出されたアニメ応援上映、原作の久保を迎えたマル秘トークなど、“夏祭り”をコンセプトに盛りだくさんの内容でお届け。そして、気になる今後の展開についての初出し最新情報も公開されるという。



また、タワーレコードでは『ユーリ!!! on ICE』史上最大規模の展覧会を実施。「ユーリ!!! on MUSEUM」と題して、ここでしか体感することの出来ないユーリの世界が誕生。スケーターの衣装やスケート靴を完全再現するほか、この展覧会のために描き下ろされたスケーターたちの新規画の展示、ユーリを彩る設定資料や原画の数々を見ることができ、ここでしか買えない限定グッズも多数用意。さらに、声優陣による展覧会オリジナル脚本の音声ガイドは必聴だ。



<イベント詳細>

■SUMMER STATION ユーリ!!! on FESTIVAL

【日時】2017年7月16日(日) ステージエリア 開場15:30 /開演 17:30

※物販販売エリアのタイムテーブルは追って詳細発表



■ユーリ!!! on MUSEUM

【日時】7月21日(金)~9月3日(日)計45日間

10:00~23:00(※初日7月21日のみ17:00開場となります)

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。