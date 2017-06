「WWDC17」の開催を前に、Appleのオンラインストアがメンテナンス入りした。

ストアに表示されているメッセージは「We've got something special in store for you.」というお馴染みのもの。メンテナンス終了後に、何らかの新プロダクトが、Apple Online Storeに登場すると思われる。

米Appleは、6月5日~9日の会期で開発者会議「WWDC17」を開催予定。5日の10時 (日本時間で6日の2時)に始まる基調講演では、ハードウェアやソフトウェアに関する新たな発表がある見込みだ。

新製品に関しては、「iPad Pro」の10.5インチモデルなどが噂されている。発表を楽しみに待ちたいところだ。