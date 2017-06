「ONE PIECE magazine」Vol.1 (c)尾田栄一郎/集英社

尾田栄一郎「ONE PIECE」の連載20周年を記念したムック「ONE PIECE magazine」が、7月より3カ月連続で刊行される。

7月7日に発売されるVol.1には尾田による描き下ろしマンガやカラーイラスト、ロングインタビューなどを収録。エースを主人公にしたひなたしょうによる小説「ONE PIECE novel A」や、麦わらの一味の各キャラにスポットをあてた大崎知仁による短編小説「ONE PIECE novel Straw Hat Crew」、ルフィ、エース、サボの幼少期のエピソードを絵本にした長田真作「ONE PIECE picture book 光と闇と ルフィとエースとサボの物語」なども収められる。なお「ONE PIECE novel A」では第1話の扉絵を寺田克也が描く。このほか表面に蝋をひいて加工した、ルフィの手配書も付属する。

