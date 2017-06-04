パナソニック「Let'snote」2017年夏モデル - クラムシェル「SZ6」「LX6」

パナソニックは6月2日、モバイルノートPC「Let'snote」の2017年夏モデルを発表した。2in1タイプの12型「XZ6」と10.1型「RZ6」、クラムシェルタイプの12.1型「SZ6」と14型「LX6」の4シリーズをラインナップしている。クラムシェルタイプの「SZ6」と「LX6」をまとめよう。

SZ6シリーズとLX6シリーズ、2017年夏モデルの強化点は、SSD＋HDDの2ストレージモデルが追加されたことだ。さらに、LX6シリーズには、第7世代Intel Coreプロセッサ(開発コードネーム:Kaby Lake)のIntel Core i7を搭載したモデルが加わった。その他の主な仕様や機能は、基本的に2016年春モデルと同等だ。

12.1型モバイル「Let'snote SZ6」

Let'snote SZ6 シルバー

光学ドライブ非搭載モデル Let'snote SZ6 ブラック

DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル

12.1型の「Let'snote SZ6」、店頭向けには全5モデルをラインナップ。ストレージを強化した「CF-SZ6CDAQR」は、128GB SSDと1TB HDDを搭載している。各モデル共通の仕様としては、液晶ディスプレイの解像度が1,920×1,200ドット(WUXGA)、メモリ容量が8GB、通信機能がGigabit Ethernet準拠の有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、映像出力がHDMIとD-Sub、約207万画素フロントカメラといったところ。本体サイズはW283.5×D203.8×H25.3mmだ。店頭予想価格(税別)は220,000円前後から。主な仕様は下表の通り。

品番 CF-SZ6

BDKPR CF-SZ6

BDLQR CF-SZ6

CDAQR CF-SZ6

CFMQR CF-SZ6

BDYQR 本体カラー シルバー ブラック シルバー OS Windows 10 Home 64bit Windows 10 Pro 64bit CPU Intel Core i5-7200U(2.50GHz) Intel Core i7-7500U(2.70GHz) Intel Core i5-7200U(2.50GHz) ストレージ 1TB HDD 128GB SSD 128GB SSD

1TB HDD 256GB SSD メモリ 8GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチ なし 通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1 WWAN なし LTE(nano SIM) なし 映像出力 HDMI、D-Sub バッテリ駆動時間 約12時間

バッテリーパックS付属 約14.5時間

バッテリーパックS付属 約18時間

バッテリーパックL付属 約22時間

バッテリーパックL付属 約14.5時間

バッテリーパックS付属 重量 約1.020kg 約0.929kg 約1.125kg 約1.050kg 約0.849kg 店頭予想価格

(税別) 220,000円前後 235,000円前後 270,000円前後 280,000円前後 245,000円前後





14型「Let'snote LX6」

Let'snote LX6 ブルーレイディスク搭載モデル DVDスーパーマルチ搭載モデル

14型フルHD(1,920×1,080ドット)液晶を備える「Let'snote LX6」は、2モデルの構成だ。2016年春モデルと比較して、上位モデルのCPUが強化され、ストレージがSSD＋HDDとなった。CPUは、従来のIntel Core i5-7200U(2.50GHz)から、Intel Core i7-7500U(2.70GHz)になっている。本体サイズはW333×D225.6×H24.5mm。店頭予想価格(税別)は、上位モデルが295,000円前後、下位モデルが205,000円前後だ。主な仕様は下表の通り。