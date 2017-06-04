パナソニック「Let'snote」2017年夏モデル - クラムシェル「SZ6」「LX6」

パナソニックは6月2日、モバイルノートPC「Let'snote」の2017年夏モデルを発表した。2in1タイプの12型「XZ6」と10.1型「RZ6」、クラムシェルタイプの12.1型「SZ6」と14型「LX6」の4シリーズをラインナップしている。クラムシェルタイプの「SZ6」と「LX6」をまとめよう。
SZ6シリーズとLX6シリーズ、2017年夏モデルの強化点は、SSD＋HDDの2ストレージモデルが追加されたことだ。さらに、LX6シリーズには、第7世代Intel Coreプロセッサ(開発コードネーム:Kaby Lake)のIntel Core i7を搭載したモデルが加わった。その他の主な仕様や機能は、基本的に2016年春モデルと同等だ。
12.1型モバイル「Let'snote SZ6」
12.1型の「Let'snote SZ6」、店頭向けには全5モデルをラインナップ。ストレージを強化した「CF-SZ6CDAQR」は、128GB SSDと1TB HDDを搭載している。各モデル共通の仕様としては、液晶ディスプレイの解像度が1,920×1,200ドット(WUXGA)、メモリ容量が8GB、通信機能がGigabit Ethernet準拠の有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、映像出力がHDMIとD-Sub、約207万画素フロントカメラといったところ。本体サイズはW283.5×D203.8×H25.3mmだ。店頭予想価格(税別)は220,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
|品番
|CF-SZ6
BDKPR
|CF-SZ6
BDLQR
|CF-SZ6
CDAQR
|CF-SZ6
CFMQR
|CF-SZ6
BDYQR
|本体カラー
|シルバー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Home 64bit
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
|Intel Core i7-7500U(2.70GHz)
|Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
|ストレージ
|1TB HDD
|128GB SSD
|128GB SSD
1TB HDD
|256GB SSD
|メモリ
|8GB
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチ
|なし
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1
|WWAN
|なし
|LTE(nano SIM)
|なし
|映像出力
|HDMI、D-Sub
|バッテリ駆動時間
|約12時間
バッテリーパックS付属
|約14.5時間
バッテリーパックS付属
|約18時間
バッテリーパックL付属
|約22時間
バッテリーパックL付属
|約14.5時間
バッテリーパックS付属
|重量
|約1.020kg
|約0.929kg
|約1.125kg
|約1.050kg
|約0.849kg
|店頭予想価格
(税別)
|220,000円前後
|235,000円前後
|270,000円前後
|280,000円前後
|245,000円前後
14型「Let'snote LX6」
14型フルHD(1,920×1,080ドット)液晶を備える「Let'snote LX6」は、2モデルの構成だ。2016年春モデルと比較して、上位モデルのCPUが強化され、ストレージがSSD＋HDDとなった。CPUは、従来のIntel Core i5-7200U(2.50GHz)から、Intel Core i7-7500U(2.70GHz)になっている。本体サイズはW333×D225.6×H24.5mm。店頭予想価格(税別)は、上位モデルが295,000円前後、下位モデルが205,000円前後だ。主な仕様は下表の通り。
|品番
|CF-LX6BDAQR
|CF-LX6CDYQR
|本体カラー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
|Intel Core i7-7500U(2.70GHz)
|ストレージ
|1TB HDD
|128GB SSD＋1TB HDD
|メモリ
|8GB
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|ブルーレイドライブ
|通信機能
|
1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、
Bluetooth 4.1
|WWAN
|なし
|映像出力
|HDMI、D-Sub
|バッテリ駆動時間
|約8時間
バッテリーパックS付属
|約16時間
バッテリーパックL付属
|重量
|約1.35kg
|約1.515kg
|店頭予想価格
(税別)
|205,000円前後
|295,000円前後