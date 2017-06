『HiGH&LOW』White Rascalsの新ビジュアル公開 - 金爆はチーム脱退

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場するチーム・White Rascalsの新ビジュアルが4日、公開された。

White Rascals

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

今回公開されたのは、EXILE、およびEXILE THE SECONDのメンバー・黒木啓司演じるROCKYが率いるWhite Rascals。SWORD地区の「W」となり、別名“誘惑の白き悪魔”と呼ばれる白ずくめのスカウト集団で、傷ついた女性たちを守ることをモットーとしている。クラブ「heaven」を本拠地としてパーティを開催し、SWORD地区の繁華街に女性を紹介するが、粗暴な客には容赦はない。

新ビジュアルでは、リーダーのROCKY、ナンバー2のKOO(遠藤雄弥)、初期メンバーのKIZZY(稲葉友)・KAITO(栁俊太郎)というおなじみの4名に加え、新メンバーのビジュアルも初披露。KOOが揃えた通称“SMG”と呼ばれる、HEIDI(西村一輝)・MARCO(廣瀬智紀)・LASSIE(西川俊介)・COSETTE(松田凌)の若手4人組が新たにチームに加わった。

前作まで登場していたヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーが演じるAIZAWA(鬼龍院翔)・BITO(喜矢武豊)・ENARI(歌広場淳)・SHIMURA(樽美酒研二)の4名は、バンドを結成する夢のもと、チームを脱退した。しかし、BITOとSHIMURAの2名は重要な場面で登場するという。