［NMB48吉田朱里］“女子力動画”が話題でメンバーに“おフェロメーク”　総選挙への思いも

人気アイドルグループ「NMB48」が3月11日に行ったイベント「『誰かのためにプロジェクト』What Can I do for someone ? in 京セラドーム大阪」に密着した番組「尺が足りひん!2000秒追加や!NMB48密着10000秒!拡大SP~誰かのためにプロジェクト in 京セラドーム大阪」が、11日にCSテレ朝チャンネル1で放送されることが分かった。5月に放送された特番の拡大版で、前回の未公開映像も公開。ユーチューブの個人の公式チャンネルで“女子力動画”を公開し、チャンネル登録数が4月下旬で22万人を超えるなど活躍中の吉田朱里さんが、メンバーの井尻晏菜さんに“おフェロ春メーク”を施すシーンなども収められている。

番組の放送にあたって、吉田さんは「私からあんたん(井尻さん)にメークしたいってお願いしました。NMBで一番素材を生かせてない人があんたんだなって(笑い)」と明かし、「ピンクとかを入れたり、艶感のある流行りのコスメを使って、ふわっと“おフェロ”ぽい感じに仕上げました。普段との違いは見ものです」と見どころを紹介。メークにこだわる理由についても「NMBに入ってから、周りが可愛い子ばかりで、自分って可愛くないと思い始めて……。地元の町内では可愛いと思っていたんですけど(笑い)。でも、メークしたら可愛くなれると思ったので、NMBに入ったころから劇場公演前はドラッグストアに寄って、おこづかいをコスメに使っていくうちに大好きになりました」と明かしている。

また、昨年末の紅白歌合戦の“紅白選抜”で6位に選ばれた吉田さんは、17日に開催される「第9回AKB48選抜総選挙」について「紅白選抜で6位になったからといって、総選挙で結果が残せるのか?という不安やプレッシャーもあるんですが、そこは逃げたらダメだなって思ったので、絶対に出るって決めていました」と思いを吐露。さらに「今年は今までにないチャンスだと感じているので自分ができることをやりきって結果が出せたらいいなと思っています」と意気込みを語っている。

番組では、メンバー同士の“ガチトーク”や、5期研究生たちが山本彩さんへ仕掛けたドッキリなどの未公開映像も公開。CSテレ朝チャンネル1で11日午後4時から同7時まで放送。

