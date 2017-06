USJ「MINIONS RUN」開催--5000人のミニオン達が秘密のマップで謎解きに挑戦

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは6月2日、参加者全員がミニオンの衣装を身にまとい、次々に謎をクリアしていく「MINIONS RUN at ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を開催。スタートセレモニーには、ゲストに広瀬アリスさん、TKOさん、大抜卓人さん(MC)が登場した。

スタートセレモニーの様子

同イベントは、世界中の悪党たちが次々に盗みをたくらんでは失敗したとされるお宝"幻の秘宝"を、当日渡される"秘密のマップ"に隠されたヒントをたよりに見つけ出すという謎解きイベント。参加者総勢5,000人が、ミニオンの一員とミニオンのコスチュームを身にまとった姿で参加した。

ミニオンたちも登場

宝探しのキーマンとして、TKOのふたりはミニオンをイメージした衣装を身にまとい登場した。TKOはUSJ大好き芸人であり、年に何回もUSJに来ており、4月21日にオープンした新しいアトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」も体験済み。その際、「技術はここまできたか!! 」「勢いも影像もスゴイ!! 」と感じたという。

イベント時の様子

さらに、TKO木下さんはミニオンのモノマネも披露した。すると突然、ブザーが鳴り、ミニオンたちと広瀬アリスさんが登場。ミニオン好きの広瀬さんもミニオンとおそろいの衣装で登場し、会場が黄色一色な光景にテンションがあがったという。また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン好きゆえに、「遊びに来たらいつも絶叫に乗る! 」とコメントした。

次回の「MINIONS RUN」は7月29日に熊本県熊本城公園で開催。前売り券を6月2~11日までに購入すると、限定のオリジナルタオルが付いてくる。

イベント時の様子

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.