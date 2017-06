NMB48吉田朱里、すっぴんがヤバイ井尻晏菜に「おフェロメイク」

6月11日(日)16時からテレ朝チャンネル1にて、『尺が足りひん!2000秒追加や!NMB48密着10000秒!拡大SP~誰かのためにプロジェクトin京セラドーム大阪』が放送される。



今回の放送は、のべ3万人が来場したNMB48「誰かのために」プロジェクトWhat Can I do for someone? in京セラドーム大阪 東日本大震災復興支援特別イベント2017(2017年3月11日開催)に密着。復興支援の一環としてメンバー自らがデザインしたチャリティーTシャツを着用して行われた“2つのステージとイベントブースでの様々な企画”を一挙に公開する。



前月の「8000秒SP」では収まり切らなかった「Team N」「Team M」「Team BⅡ」各チームによるLIVEステージで披露された「全ての楽曲」のほか、メンバー同士の“ガチトーク”未公開映像や、先輩メンバーたちとの距離を近づけるためにと仕掛けてきたドッキリ企画の未公開映像などが盛り込まれている。



特に、5期研究生たちが“絶対的エース”山本彩に仕掛けた緊張の(秘)ドッキリは、果たして、指令通りの“写真撮影”に成功するのか? 緊張で強張る研究生の表情にも注目だ。さらに、昨年の紅白歌合戦で“夢の紅白選抜6位”に選ばれたYouTube“女子力動画”で大ブレイクの吉田朱里の「すっぴんメンバーを生メイク」のコーナーでは、吉田自身が、「(素材がいいのに)もったいない」と語る井尻晏菜を、“おフェロ春メイク”で、見事な完成度に仕上げる。ほかにもお楽しみ映像が含まれた、完全オリジナルの濃縮な10000秒(2時間46分40秒)となっている。



放送に先駆け、吉田からコメントが到着した。



――NMB48のイベントの放送が好評で、放送時間を拡大した「拡大版SP」が放送されることに決まりました。



多くの方に見てもらえる機会をいただけるのは嬉しいですね。関西以外の方にも、NMB48を見ていただく機会をもっと増していきたいと思っているんですけど、10000秒も!(笑)



――イベントはいかがでしたか?



新しい試みで私たちができることをたくさんやらせてもらいました。私はメイクが好きなので、『アカリンのすっぴんから大変身計画~!!』で井尻晏菜(チームBⅡ)にメイクをしました。YouTubeにメイクなどのレクチャーをする『女子力動画』を上げて、チャンネル登録者数も伸びているんですけど(※4月下旬で22万人以上)、その数字がどんなものかわからないので、始まる前は10人ぐらいしかきてくれなかったらどうしようと思っていたのですがたくさんの方が来てくれたので、良かったです。



――井尻晏菜さんと言えば、某番組ですっぴんが“ヤバイ”と話題になったメンバーです。



私からあんたん(井尻晏菜)にメイクしたいってお願いしました。NMBで一番素材を生かせてない人があんたんだなって(笑)。普段はキリッとした感じですが、ピンクとかを入れたり、艶感のある流行りのコスメを使って、ふわっと“おフェロ”ぽい感じに仕上げました。普段との違いは見ものです。



――メイクにこだわるようになったきっかけは何だったんですか?



NMBに入ってから、周りが可愛い子ばかりで、自分って可愛くないと思い始めて……。地元の町内では可愛いと思っていたんですけど(笑)。でも、メイクしたら可愛くなれると思ったので、NMBに入った頃から劇場公演前はドラッグストアに寄って、おこづかいをコスメに使っていくうちに大好きになりました。私の場合はアイドルという前提があるので、濃すぎないようにするのと、画面越しで見た時のために立体感を出して、目をぱっちり見せるようにしています。あと、女の子らしさが感じられるメイクが好きですね。



――イベントは盛りだくさんで、ドッキリ企画も進行していたようですね。



私は参加できていないんですけど、研究生がさや姉(山本彩)とかにどんなドッキリをかけたのかを知らないので、番組で見るのが楽しみです。



――番組オンエア後の6月17日にはAKB48の49thシングル選抜総選挙が行われます。



紅白選抜で6位になったからといって、総選挙で結果が残せるのか?という不安やプレッシャーもあるんですが、そこは逃げたらダメだなって思ったので、絶対に出るって決めていました。今年は今までにないチャンスだと感じているので自分ができることをやりきって結果が出せたらいいなと思っています。

