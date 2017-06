［キンプリ］シン役の寺島惇太が新作語る　プリズムショーは汗だく

「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」で一条シンを演じる寺島惇太さん

“応援上映”も話題の劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ)の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(菱田正和監督)が10日、公開される。前作から引き続き、物語の鍵を握る“天性の輝き”を持つ一条シンの声優を務めるのが寺島惇太さんだ。「キンプリ」のシンは寺島さんにとって「初の大役」で、寺島さんも“シンデレラボーイ”として注目を集め、ヒット後は状況が「ガラッと変わりましたね」と話す。寺島さんに「キンプリ」への思いを聞いた。

◇ヒットは「予想もしなかった」

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちが歌とショーに懸ける姿を描いている。新作は、コウジが巨額の負債を返すためにハリウッドで映画音楽制作に、カヅキがストリート系としての自らの原点を見つめ直し、ヒロが己を高めるため特訓に打ち込む中、4年に1度のプリズムキングカップが開幕する……というストーリー。

「キンプリ」は昨年1月に公開され、わずか14館の公開という小規模でのスタートだったが、延べ上演館数が100館以上にまで拡大。映像に合わせて、観客が声を上げたり、サイリウムを振って楽しめる“応援上映”が「めざましテレビ」(フジテレビ系)や「ニュース シブ5時」(NHK総合)などで取り上げられ、話題になった。寺島さんは作品のヒットについて「予想もしなかった。(状況が)ガラッと変わりましたね。ファッションブランドなどいろいろなコラボがあって、ヒットしているんだな……と感じています」と驚いている様子だ。

「キンプリ」は、全国に熱いファンがいたこともあり、寺島さんは菱田監督と共に大阪や名古屋などにも舞台あいさつに赴いた。「各地方でおいしいものを食べるのも楽しかったです。昨年の上半期は監督と共に週末を過ごしていました。貴重な体験ができました。イベントやライブに向かってやせて、また増えて……など体重の増減が激しかったです(笑い)」と振り返る。

また、ファンの熱い思いは「お手紙もたくさんいただいています。『受験、仕事を頑張ります!』という声もいただきます。『声優になりたい!となりました』という声もいただいたのですが、自分も過去に同じようにアニメを見て、声優を目指した経験があるので、本当にうれしいです」と励みになっている様子。

◇新作は「意地でも新作が見たかった」

「キンプリ」は公開当初は新作の予定はなかったが、寺島さんは舞台あいさつやイベントで「新作が見たい!」と言い続けてきた。「最初、台本をいただいた時から続きがあるものだと思っていた。意地でも新作が見たかったので、『新作を見たい!』と言い続けてきたんです。一ファンとしても続きが見たかった。うれしいですね」と喜びを語る。

新作は、寺島さんの所属事務所・ケンユウオフィスの社長で、声優の堀内賢雄さんが十王院カケルの父・百次郎役で出演することも話題になっている。寺島さんは「賢雄さんは『キンプリ』を見て、『すごいじゃん、オレも出してよ!』と言っていたので、共演できたのは、うれしいですね!」と喜ぶ。

◇オーバーリアクションが“キンプリ感”

寺島さんは「キンプリ」公開後もラジオなどでシンを演じ続けてきたもあり、新作のアフレコは「前よりは戸惑いはありませんでした。改めてキャラ作りをする必要はありませんでした」と話す。一方で「フレッシュさは継続しながら、リアクションはよりオーバーになったかもしれませんね。やり過ぎなくらいでもオッケーが出た。そこが“キンプリ感”なのかもしれませんね」と話すように、より“濃い”演技でアフレコに臨んだようだ。

「キンプリ」はキャラクターのライブシーンの“プリズムショー”が見どころの一つだ。新作でも「音響監督から『もっと!もっと!』とアドバイスがありました。もう汗だくです(笑い)。思いっきりやるために裸足になってやりました」と力を込めたという。裸足になった狙いは「踏ん張りがきくし、気合が入ります!」という。

◇新作は「攻めまくっている」

ヒット作の新作は、ファンの期待が高すぎて、前作を超えることが難しい……などと言われることもある。しかし、寺島さんは「『キンプリ』は、ヒット作の新作は難しい……などという不安なんてみじんも感じない。台本を読んでいるだけで面白いし、振り切っている。守りに入らず、攻めまくっている。菱田監督は天才ですよね!」と言い切る。さらに「まだまだやりたい!」とさらなる新作に期待しているようだ。

「この一年でいろいろなお仕事をさせていただいた」という寺島さん。「いろいろな経験をする中で、リアルタイムでファンの方とコミュニケーションするのが楽しかった。生で反応が返ってくる朗読劇にも挑戦していきたいですね」と話しており、「キンプリ」の新作はもちろん、寺島さんの今後の活動もますます注目を集めていきそうだ。

