iiyama PC「LEVEL∞」、NVIDIA GeForce 10xx搭載「鉄拳7」推奨PCを3モデル

ユニットコムは2日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズから、「鉄拳7」推奨となるデスクトップPC(3モデル)を発売した。価格は115,538円から(税込)。
LEVEL-C122-i5-RNJR-TK7
「LEVEL-C122-i5-RNJR-TK7」の標準構成価格は115,538円(税込)。「C-Class」に属するコンパクトモデルだ。
標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i5-7500(3.40GHz)、チップセットがIntel H110、メモリがDDR4-2400 8GB(4GB×2)、ストレージが240GB SSD+1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060(3GB)、光学ドライブはDVDスーパーマルチ。OSはWindows 10 Home 64bit。
インタフェース類は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.0×4、USB 2.0×4、DVI-D×1、D-sub×1など。本体サイズは約W178×D388×H296mm。
LEVEL-R027-i7-RNR-TK7
「LEVEL-R027-i7-RNR-TK7」は、「R-Class」に属するミドルタワーモデルで、標準構成価格は153,338円(税込)。
CPUには第7世代Intel Core i7-7700(3.60GHz)を搭載し、マザーボードにはIntel Z270チップセット仕様のものを採用。グラフィックスはNVIDIA GeForce GTX 1060(6GB)となる。
インタフェース類は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.0×5、USB 2.0×4、DVI-D×1、D-sub×1、DisplayPort×1など。本体サイズは約W190×D477×H432mm。その他の仕様は、「LEVEL-C122-i5-RNJR-TK7」とほぼ共通。
LEVEL-R027-i7-VNR-TK7
「LEVEL-R027-i7-VNR-TK7」は、「R-Class」に属するミドルタワーモデル。標準構成価格は205,178円(税込)。グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080(8GB)に換装されている。その他の仕様は「LEVEL-R027-i7-RNR-TK7」とほぼ共通。