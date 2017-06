リバース･フラッシュがARTFX+ドラマシリーズ第5弾に、1/10スケールで立体化

コトブキヤが展開するフィギュアシリーズ「ARTFX+」より、ヒーロードラマ『THE FLASH/フラッシュ』に登場するDCコミックスのリバース・フラッシュが、2017年11月に発売することが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,560円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

今回のフィギュアは、DCコミックスのドラマシリーズのキャラクターを1/10スケールで立体化するプロジェクト第5弾として登場。リバース・フラッシュは『THE FLASH/フラッシュ』シーズン1で主人公・フラッシュを苦しめた宿敵だ。

フィギュアの黄色のコスチュームは、フラッシュとは対称的な向きとなる稲妻マークなどデザイン各部の質感にこだわって表現。特徴的な赤く光る眼も電飾を使って再現されている。なお台座はドラマロゴをあしらった金属製ベースで、足裏に仕込んだマグネットで固定可能となっている。

商品価格は7,560円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年11月を予定している。

THE FLASH and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)