AAAの西島＆宇野、“歌ってみた動画”で話題の「美女と野獣」を入念にリハ

AAAから“歌ってみた動画”で話題の2人、西島隆弘と宇野実彩子が、今夜6月2日放送の『ミュージックステーション』(テレビ朝日系列、毎週金曜20:00~)に登場。そのリハーサルに臨む様子を入手した。



西島と宇野の「Beauty and the Beast」の動画は、視聴回数680万回超え。美しいデュエットを響かせ話題となっているが、その楽曲を今夜披露するにあたり、生放送直前にリハーサルに臨む様子が到着した。そのほか、菅田将暉がソロ初登場し、待望のソロデビュー曲で注目のCMソング「見たこともない景色」をテレビで初披露するが、ソロでの初リハーサルに臨む様子も届いている。



そして、Little Glee Monsterは「だから、ひとりじゃない」を、乃木坂46は、最新曲「スカイダイビング」と披露する予定だが、彼女たちのリハの様子も到着。このほか、今夜の出演予定アーティスト&演奏予定楽曲は以下の通り。



■出演予定アーティスト(*50音順)&演奏予定楽曲

A.B.C-Z … 「テレパシーOne! Two!」

菅田将暉 … 「見たこともない景色」

西島隆弘&宇野実彩子 … 「Beauty and the Beast」

乃木坂46 … 「スカイダイビング」

平井堅 … 「ノンフィクション」

Little Glee Monster … 「だから、ひとりじゃない」

