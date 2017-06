fripSideが、2017年3月18日(土)にさいたまスーパーアリーナで開催した「fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary-supported by animelo mix」の映像がBlu-ray&DVDとなって9月6日(水)にリリースされる。

約4時間におよぶライブ映像にはゲストアーティストのnao、KOTOKO、angelaとのコラボも含め、当日演奏された楽曲すべてを収録予定。また、初回限定版のType-Aには特製VRスコープが付いており、QRコードでアクセスするとVR映像がみられる仕様になっている。

さらに初回限定版と通常盤(初回生産分のみ)には11月からスタートするツアー「fripSide concert tour 2017-2018」チケット先行応募券(シリアルナンバー)が封入される。各詳細は公式サイトにて。