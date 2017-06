劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』、6/10公開! 来場者特典が決定

2017年6月10日(土)より全国公開される劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の来場者特典に、「フィルム風しおり」と「なりきりうちわ」が先着にて順次配布されることが決定した。

劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は、現在公開中の劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(2016年1月9日より全国公開中)の新作として描かれる作品で、4年に一度開催されるプリズムキングカップの出場を目指すプリズムスタァ候補生たちの前に立ちはだかるエーデルローズ解散の危機。借金返済のためにハリウッドで音楽制作に打ち込むコウジ、カヅキはストリート系の原点を見つめなおし、ヒロは己を高めるために特訓に打ち込む。それぞれの場所で自分自身と向き合い、改めて問われる互いの絆。予想だにしない波乱の中、いよいよプリズムキングカップの幕が開ける。

いよいよ来週より公開となる本作の来場者特典には、前作でも好評だった「フィルム風しおり」全48種類が第1弾として6月10日(土)から配布。そして、第2~4弾として「キャラクターなりきりうちわ」が登場する(配布時期は後日発表)。

フィルム風しおり

「フィルム風しおり」は、本編の中から"みんなの心をときめかせる"名シーンをピックアップしたものが、全48種のランダムで配布される。また、「キャラクターなりきりうちわ」は、本作の主役であるOver The Rainbowの3人のうちわが登場。うちわを持って自分の目の位置にキャラクターの目の位置を合わせると、だれでもキャラクターになりきった写真を撮ることができる。来場者特典の第2弾に神浜コウジ、第3弾に速水ヒロ、第4弾に仁科カヅキが順次配布される予定となっている。

キャラクターなりきりうちわ 使用イメージ

劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は、2017年6月10日の全国公開予定。各詳細は公式サイトにて。

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズム PH 製作委員会