劇場版『KING OF PRISM』新作、前作比2倍の楽曲がプリズムショーを彩る

2017年6月10日(土)より全国公開となる劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の挿入歌が、前作の約2倍となる全13曲が使用されていることが発表された。

劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は、現在公開中の劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(2016年1月9日より全国公開中)の新作として描かれる。4年に一度開催されるプリズムキングカップの出場を目指すプリズムスタァ候補生たちの前に立ちはだかるエーデルローズ解散の危機。借金返済のためにハリウッドで音楽制作に打ち込むコウジ、カヅキはストリート系の原点を見つめなおし、ヒロは己を高めるために特訓に打ち込む。それぞれの場所で自分自身と向き合い、改めて問われる互いの絆。予想だにしない波乱の中、いよいよプリズムキングカップの幕が開けます。

TVアニメ「プリティーリズム」シリーズから引き続き、歌・ダンス・ファッション・フィギュアスケートを組み合わせたプリズムショーが話題となっている本作だが、オリジナル楽曲はもちろん、ダンスミュージックブームを築いたtrfのカバー楽曲も登場するなど、耳なじみのある楽曲も人気のひとつとなっている。特に全ての観客を魅了するプリズムショーに欠かせない"歌"は、前作比、約2倍の曲数が新作の本編で使用されており、前作以上に本編を彩る様々な音楽を楽しむことができる。

また、本予告でも話題を呼んでいる新キャラクター"高田馬場ジョージ"が所属するThe シャッフルの「恋のロイヤルストレートフラッシュ」は、自分で歌わない"口パクアイドル"という設定に則ってジョージのみゴーストシンガー(cv. 小林竜之)が歌っているが、一度聴いたら忘れないキャッチーなアイドルソングは誰もが病みつきになってしまうこと間違いなしの仕上がりとなっている。

さらに、前作でも話題になった"エーデルローズ新入生"が歌う主題歌もエンディングテーマソングとして新曲「Vivi℃ Heart Session!」が披露されている。新入生たちの息の合った歌声や掛け声は、何度聞いても飽きることのないエンディングソングとなっている。そのほか、お馴染みのEZ DO DANCEはもちろん、新旧含めた数々の心躍る楽曲も注目したい。

6月10日の初日舞台挨拶のライブビューイングも決定し、いよいよ6月10日の上映に向けて期待も高まる『KING OF PRISM –PRIDE the HERO-』。各詳細は公式サイトにて。

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズム PH 製作委員会