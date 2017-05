赤ちゃん本舗は6月30日、「アカチャンホンポ スマイル リバーウォーク北九州店」を商業施設「リバーウォーク北九州」(福岡県北九州市)内にオープンする。営業時間は10時~21時。

「アカチャンホンポ スマイル リバーウォーク北九州店」店舗入口イメージ

「アカチャンホンポ スマイル」は、出産・子育てのシーンに特化したライフスタイル・ショップで編成する新コンセプトショップ。ライフスタイル・ショップには、「teku teku」や「room10+10」「mini mom」「simple free」「GIFT BOX」「sleep like an angel」「mama life with you」といったショップで、それぞれのコンセプトに沿った商品を展開している。また、体験スペースとして「すまいるひろば」を設置する。

「すまいるひろば」では、「アカチャンホンポ」で実施しているイベントに加え、物づくりや撮影会などさまざまな企画を用意しており、体験を通じての利用者同士のコミュニティ形成や心地良い空間を演出するとのこと。