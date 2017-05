防弾少年団の豪華ライブ3本立てをテレ朝チャンネルで放送

韓国の男性ヒップホップアイドルグループ、防弾少年団の「2016 BTS LIVE花様年華ツアーファイナル」ほか豪華ライブ3本立てが、CSテレ朝チャンネル1で6月3日(土)、6月10日(土)の2週に渡って放送されることが決定。現在、日本を含む10ヶ国32公演で約40万人を動員するワールドツアー真最中の彼らを大特集する。



まず、3日には、日本でのファーストアルバム「WAKE UP」を引っ下げて東京・大阪・名古屋・福岡の全国4都市6公演で開催され2万2千人を動員し超満員の会場を魅了した初の日本全国ツアー“1st JAPAN TOUR 2015「WAKE UP:OPEN YOUR EYES」”と、2015年12月に開催された初の単独アリーナ公演、会場を埋め尽くしたファンを、花様年華の世界観を作り上げたステージ、こだわりの演出、激しいパフォーマンスで沸かせた圧巻のライブ“2015 BTS LIVE <花様年華 on stage>~Japan Edition~at YOKOHAMA ARENA”を立て続けに放送。



さらに翌週の6月10日(土)には昨年5月にスタートし、アジア10都市全14公演をめぐり14万4千人を動員した「2016 BTS LIVE <花様年華 on stage:epilogue> ~Japan Edition~」の2016年8月14日に国立代々木競技場第一体育館で行われたツアーファイナルをTV初・独占放送する。



5月30日(火)の大阪城ホールを皮切りに日本各地で開催される日本ツアーに挑む前に、予習も兼ねてチェックしてみては。



<放送スケジュール>

●6月3日(土)11:30~

1ST JAPAN TOUR 2015「WAKE UP:OPEN YOUR EYES」

●6月3日(土)13:30~

2015 BTS LIVE <花様年華 on stage>~Japan Edition~at YOKOHAMA ARENA

●6月10日(土)13:50~

2016 BTS LIVE <花様年華 on stage : epilogue> ~Japan Edition~

