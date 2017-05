イ・ビョンホン、最新ツアーで恋ダンスも披露！テレ朝チャンネルで独占放送

6月3日(土)16時からテレ朝チャンネル1にて、今年4月に行われたイ・ビョンホンの最新ツアー「LBH ON TOUR 2017」(国際フォーラム)の模様を伝える番組『イ・ビョンホン「LBH ON TOUR 2017」』の放送が決定。テレ朝チャンネル独占の貴重なバックヤード映像も含めて届ける。



2016 年から今年にかけて<第10回 アジアン・フィルム・アワード(AFA)主演男優賞><百想(ぺクサン)芸術大賞 映画部門 最優秀演技賞><ニューヨーク・アジア映画祭 スター・アジア賞>などをはじめとする賞を14個受賞したというビョンホン。



それは、日本をはじめとする世界中のファンの皆様のおかげであり、決して1人ではとれなかったもの。そこで今回のツアーでは、受賞の喜びをファンの皆様と分かち合いながら「是非、授賞式というものも経験していただきたい」という気持ちのもと、オリジナルの賞である【LBH JAPAN AWARDS】を新設という設定でLIVE はスタート。舞台上にはレッドカーペットがひかれ、華やかな授賞式を演出。エレガントなダンサーが登場し、フロアの期待度は高まるなか、会場の中扉が開いてタキシードに身をつつんだビョンホンが登場。マイクを受け取り歌う曲は「恋」(星野 源)。軽やかに歌いあげながらアドリブで恋ダンスも披露。カメラは会場では見られない、ちょっと照れたようなビョンホンの表情にも接近。そして、リハーサルでみせるファンの皆様にベストなものを届けようとする真剣な姿や、バックヤードで見せるちょっとお茶目で優しい一面など、ビョンホンの更なる魅力を伝える。



続々と各賞が発表されるなか、The Best Challenge賞では、陶芸・生け花・書道に挑戦する。The Best Talk賞ではスペシャルゲストとして歌舞伎俳優である中村獅童が羽織袴で登場。お互い俳優としてハリウッド作品に出演しているという共通点があり、今回このステージで初対面という2人は、お互いのリスペクトを語る。すると、突然中村から映像プレゼントが。“世界で活躍する”という共通点から、ピコ太郎とピコ太郎に扮した中村のPPAPの映像(https://www.youtube.com/watch?v=AD1cTPOP0PY)がスクリーンに映されると、驚きとともに大笑いのビョンホン。最後は中村からレクチャーされ、歌舞伎の型である“見得”をきる2人の競演は、ここでしか見られない貴重な映像である。



最後にレコーディング風景が流れ「ファンの皆様へ感謝の気持ちと心を歌でお届けしたい」というビョンホンから、この日の為にレコーディングしたという新曲「Wonderful Day」を披露し、ファンとイ・ビョンホンが過ごした特別な時間【LBH JAPAN AWARDS】は幕をとじた。

