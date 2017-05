［キンプリ］ローソンコラボでオバレ、アレク、タイガがはっぴ姿に

「KING OF PRISM by PrettyRhythm」とローソンのコラボキャンペーンのビジュアル(C)T-ARTS/syn Sophia/キングオブプリズム製作委員会(C)Lawson,Inc.

“応援上映”も話題の劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ、菱田正和監督)とローソンのコラボキャンペーンが、6月6日から実施されることが30日、明らかになった。秋葉原スクエア店(東京都千代田区)、池袋駅東店(同豊島区)などのコラボ店舗で、グッズを販売する。神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキのユニット「Over The Rainbow」や大和アレクサンダー、香賀美タイガのはっぴ姿のコラボビジュアルも公開された。

コラボ店舗では、全9種類のクリアストラップ(各756円)や全5種類のPVCキーホルダー(972円)、トートバック(1944円)が販売される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちが歌とショーに懸ける姿を描いている。映像に合わせて、観客が声を上げたり、サイリウムを振って楽しめる“応援上映”も人気を集めている。新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が6月10日に公開される。

◇コラボ店舗

札幌南4条東一丁目店(札幌市中央区)▽仙台柳町通店(仙台市青葉区)▽西池袋店(東京都豊島区)▽丘の上パティオ店(同多摩市)▽秋葉原スクエア店(同千代田区)▽池袋駅東店(同豊島区)▽原町田六丁目店(同町田市)▽ラゾーナ川崎店(川崎市幸区)▽海老名駅西口店(神奈川県海老名市)▽MIDLAND STATION店(名古屋市中村区)▽豊田美里店(愛知県豊田市)▽フタバ図書GIGA広島駅前店(広島市中区)▽なんばGMタワー店(大阪市浪速区)▽なんば千日前通店(同中央区)▽西明石駅店(兵庫県明石市)▽セントラーザ博多店(福岡市博多区)▽あるあるCity店(北九州市小倉北区)▽福岡キャナルシティ博多前店(福岡市博多区)

