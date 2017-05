「アニメ」と「音楽」のコラボライブ! 「MUSIC THEATER 2017」開催

2017年5月27日(土)、28日(日)の2日間、さいたまスーパーアリーナにて「MUSIC THEATER 2017」が開催され、2日間にわたり、延べ100曲超という大ボリュームのステージが繰り広げられた。

「MUSIC THEATER 2017」は、「アニメ」と「音楽」とのコラボレーションを展開してきたソニーミュージックグループがおくる音楽イベントで、2日間で24,000人を動員した本イベントは、演奏楽曲すべてをアニメの主題歌や挿入歌で構成。それぞれの曲のバック映像には該当作品の映像が上映され、それに合わせて歌うという、"アーティストのライブパフォーマンスとアニメ映像のコラボレーションで繰り広げるスペシャルステージ"となっていた。

ライブは両日とも、LiSAの「Rising Hope」からスタート。1曲目にして場内の空気を一気に最高潮まで引き上げる、最高の滑り出し。加えて、2番手としてステージに登場したアーティストに、観客はさらに驚かされる。なぜならそこに雨宮天の姿。ソロとしての出演はアナウンスされていなかった彼女だが、デビュー曲「Skyreach」を凛々しくも鋭く歌いきっていく。そして終盤にはもちろんTrySaliとしても登場。最新シングル「adrenaline!!!」などの楽曲を通じ、ソロとユニットそれぞれでの魅力を届けてくれた。

その後もシームレスに、様々なアーティストが次々登場。GARNiDELiAやELISAといったアーティストから、声優の高垣彩陽や戸松遥、さらには劇伴を中心に活躍する作曲家・澤野弘之によるSawanoHiroyuki[nZk]に、さユりや三月のパンタシアといった新進気鋭のアーティストと、バラエティに富んだ顔ぶれが観客をまったく飽きさせない。そして前半戦のトリを飾ったのはFLOW。「DAYS」や「GO!!!」などのアニメ音楽ファンなら誰もが口ずさめるアンセムを次々と投下し、さらなる盛り上がりを作っていった。

後半戦は、シドのステージから幕を開けると、続けて綾野ましろ、Aimer、CHiCO with HoneyWorksといった近年活躍のめざましいアーティストもキラーチューンを連発。場内はさらにヒートアップしていく。そしてここで2組目のサプライズとして、EGOISTが映像にてさいたまスーパーアリーナに降臨。思わぬ展開に、観客からは喜びの歓声が上がっていた。

そして春奈るなが時に切なく、時に愛らしく歌声を響かせ、前述したTrySailのステージを経て、夢のコラボレーション"ClariS×GARNiDELiA"がついに具現化した。昨年TVアニメ『クオリディア・コード』のEDテーマでコラボした両者が、初めて実際のステージで共演。アニメ音楽ファンにとって夢のようなステージが、眼前で展開されていった。そのまま舞台にはClariSが残り、今度は自分たちのステージを繰り広げ、2010年代のアンセムのひとつとも呼ぶべき「コネクト」で自らの出番を締めくくる。そしてここからの展開に、またも会場は沸くこととなる。「overture」が流れるなかステージに現れたKalafinaが歌ったのは「Magia」。この2組は『魔法少女まどか☆マギカ』のOP/EDテーマでしっかりステージをリレーしていったのである。イベント終盤に来てのこのアツいセットリストの構成に、客席はまたもや熱狂の渦に包まれた。ClariSからバトンを受け取ったKalafinaは、神々しさを持ち合わせたハーモニーで楽曲の世界を見事に表現。最後に「One Light」を力強く歌いきり、もう一段客席のボルテージを上げたところで3人は降壇し、出演が発表されていたアーティストは、すべて出番を終えた。

しかし、続けて会場のスクリーンには『機動戦士ガンダムSEED』の映像が流れ始める。そして、真のトリを務めるためにシークレットアーティスト・T.M.Revolutionがステージに上がり、その1st OPテーマ「INVOKE -インヴォーク-」で自らのステージを始めた。『機動戦士ガンダムSEED』関連の楽曲を計3曲立て続けに披露した後、このイベントのラストナンバーに選んだのは「HEART OF SWORD ~夜明け前~」。TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』のEDテーマに起用されていたこの曲は、彼が初めて歌ったアニメ主題歌であり、同時に未だに絶大なる支持を集めるアニメ主題歌のひとつでもある。そして、ラストナンバーにふさわしい盛り上がりとともに「MUSIC THEATER 2017」は幕を下ろした。

「MUSIC THEATER 2017」@さいたまスーパーアリーナ - セットリスト

【2017.05.27】

M-01. Rising Hope/LiSA (OP)魔法科高校の劣等生

M-02. crossing field/LiSA (OP)ソードアート・オンライン

M-03. oath sign/LiSA (OP)Fate/Zero

M-04. Catch the Moment/LiSA (主題歌)劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-

M-05. Skyreach/雨宮 天 (OP)アカメが斬る!

M-06. ambiguous/GARNiDELiA (OP)キルラキル

M-07. BLAZING/GARNiDELiA (OP)ガンダム Gのレコンギスタ

M-08. 約束 -promise code-/GARNiDELiA (ED)クオリディア・コード

M-09. REALISM/ELISA (ED)革命機ヴァルヴレイヴ

M-10. EONIAN -イオニアン-/ELISA (主題歌)楽園追放 –Expelled from Paradise-

M-11. 君がいる場所/高垣彩陽 (ED)世紀末オカルト学院

M-12. Next Destination/高垣彩陽 (ED)戦姫絶唄シンフォギアGX

M-13. 平行線/さユり (ED)クズの本懐

M-14. ミカヅキ/さユり (ED)乱歩奇譚 Game of Laplace

M-15. はじまりの速度/三月のパンタシア (ED)キズナイーバー

M-16. フェアリーテイル/三月のパンタシア (ED)亜人ちゃんは語りたい

M-17. Into the Sky/SawanoHiroyuki[nZk] (OP)機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096

M-18. &Z/SawanoHiroyuki[nZk] (OP)アルドノア・ゼロ

M-19. gravityWall /SawanoHiroyuki[nZk] (OP)Re:CREATORS

M-20. courage/戸松 遥 (OP)ソードアート・オンラインII

M-21. motto☆派手にね!/戸松 遥 (OP)かんなぎ

M-22. Q&A リサイタル!/戸松 遥 (OP)となりの怪物くん

M-23. DAYS/FLOW (OP)交響詩篇エウレカセブン

M-24. COLORS/FLOW (OP)コードギアス 反逆のルルーシュ

M-25. GO!!!/FLOW (OP)NARUTO -ナルト-

M-26. 風ノ唄/FLOW (OP)テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス

M-27. モノクロのキス/シド (OP)黒執事

M-28. 硝子の瞳/シド (主題歌)黒執事 Book of the Atlantic

M-29. 嘘/シド (ED)鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

M-30. NEWLOOK/綾野ましろ (ED)Re:CREATORS

M-31. ideal white/綾野ましろ (OP)Fate/stay night[[Unlimited Blade Works]

M-32. Brave Shine/Aimer (OP)Fate/stay night[[Unlimited Blade Works]

M-33. RE:I AM/Aimer (主題歌)機動戦士ガンダムUC episode6「宇宙と地球と」

M-34. 世界は恋に落ちている/CHiCO with HoneyWorks (OP)アオハライド

M-35. 今日もサクラ舞う暁に/CHiCO with HoneyWorks (OP)銀魂~よりぬけ!銀魂さん~

M-36. The Everlasting Guilty Crown/EGOIST (OP)ギルティクラウン

M-37. Overfly/春奈るな (ED)ソードアート・オンライン

M-38. ステラブリーズ/春奈るな (OP)冴えない彼女の育てかた♭

M-39. Ripple Effect/春奈るな (ED)ハイスクール・フリート

M-40. High Free Spirits/TrySail (OP)ハイスクール・フリート

M-41. コバルト/TrySail (ED)Classroom☆Crisis

M-42. adrenaline!!!/TrySail (ED)エロマンガ先生

M-43. clever/ClariS×GARNiDELiA (ED)クオリディア・コード

M-44. ヒトリゴト/ClariS (OP)エロマンガ先生

M-45. コネクト/ClariS (OP)魔法少女まどか☆マギカ

M-46. Magia/Kalafina (ED)魔法少女まどか☆マギカ

M-47. to the beginning/Kalafina (OP)Fate/Zero

M-48. アレルヤ/Kalafina (主題歌)劇場版「空の境界」未来福音

M-49. One Light/Kalafina (ED)アルスラーン戦記

M-50. INVOKE -インヴォーク-/T.M.Revolution (OP)機動戦士ガンダムSEED

M-51. ignited -イグナイテッド-/T.M.Revolution (OP)機動戦士ガンダムSEED DESTINY

M-52. Meteor -ミーティア-/T.M.Revolution (挿入歌)機動戦士ガンダムSEED

M-53. HEART OF SWORD ~夜明け前~/T.M.Revolution (ED)るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-



【2017.05.28】

M-01. Rising Hope/LiSA (OP)魔法科高校の劣等生

M-02. crossing field/LiSA (OP)ソードアート・オンライン

M-03. Rally Go Round/LiSA (OP)ニセコイ:

M-04. Catch the Moment/LiSA (主題歌)劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-

M-05. Skyreach/雨宮 天 (OP)アカメが斬る!

M-06. ambiguous/GARNiDELiA (OP)キルラキル

M-07. grilletto/GARNiDELiA (OP)魔法科高校の劣等生

M-08. 約束 -promise code-/GARNiDELiA (ED)クオリディア・コード

M-09. REALISM/ELISA (ED)革命機ヴァルヴレイヴ

M-10. EONIAN -イオニアン-/ELISA (主題歌)楽園追放 -Expelled from Paradise-

M-11. 君がいる場所/高垣彩陽 (ED)世紀末オカルト学院

M-12. Rebirth-day/高垣彩陽 (ED)戦姫絶唱シンフォギアGX

M-13. 平行線/さユり (ED)クズの本懐

M-14. ミカヅキ/さユり (ED)乱歩奇譚 Game of Laplace

M-15. はじまりの速度/三月のパンタシア (ED)キズナイーバー

M-16. フェアリーテイル/三月のパンタシア (ED)亜人ちゃんは語りたい

M-17. Into the Sky/SawanoHiroyuki[nZk] (OP)機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096

M-18. aLIEz/SawanoHiroyuki[nZk] (OP)アルドノア・ゼロ

M-19. gravityWall/SawanoHiroyuki[nZk] (OP)Re:CREATORS

M-20. courage/戸松 遥 (OP)ソードアート・オンラインII

M-21. Girls, Be Ambitious./戸松 遥 (ED)ソ・ラ・ノ・ヲ・ト

M-22. Q&A リサイタル!/戸松 遥 (OP)となりの怪物くん

M-23. DAYS/FLOW (OP)交響詩篇エウレカセブン

M-24. WORLD END/FLOW (OP)コードギアス 反逆のルルーシュR2

M-25. GO!!!/FLOW (OP)NARUTO -ナルト-

M-26. 風ノ唄/FLOW (OP)テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス

M-27. モノクロのキス/シド (OP)黒執事

M-28. 硝子の瞳/シド (主題歌)黒執事Book of the Atlantic

M-29. 嘘/シド (ED)鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

M-30. NEWLOOK/綾野ましろ (ED)Re:CREATORS

M-31. ideal white/綾野ましろ (OP)Fate/stay night[[Unlimited Blade Works]

M-32. Brave Shine/Aimer (OP)Fate/stay night[Unlimited Blade Works]

M-33. StarRingChild/Aimer (主題歌)機動戦士ガンダム UC episode7「虹の彼方に」

M-34. アイのシナリオ/CHiCO with HoneyWorks (OP)まじっく快斗 1412

M-35. 今日もサクラ舞う暁に/CHiCO with HoneyWorks (OP)銀魂~よりぬけ!銀魂さん~

M-36. KABANERI OF THE IRON FORTRESS/EGOIST (OP)甲鉄城のカバネリ

M-37. Overfly/春奈るな (ED)ソードアート・オンライン

M-38. ステラブリーズ/春奈るな (OP)冴えない彼女の育て方♭

M-39. Ripple Effect/春奈るな (ED)ハイスクール・フリート

M-40. High Free Spirits/TrySail (OP)ハイスクール・フリート

M-41. whiz/TrySail (ED)暦物語

M-42. adrenaline!!!/TrySail (ED)エロマンガ先生

M-43. clever/ClariS×GARNiDELiA (ED)クオリディア・コード

M-44. ヒトリゴト/ClariS (OP)エロマンガ先生

M-45. コネクト/ClariS (OP)魔法少女まどか☆マギカ

M-46. Magia/Kalafina (ED)魔法少女まどか☆マギカ

M-47. heavenly blue/Kalafina (OP)アルドノア・ゼロ

M-48. アレルヤ/Kalafina (主題歌)劇場版「空の境界」未来福音

M-49. One Light/Kalafina (ED)アルスラーン戦記

M-50. INVOKE -インヴォーク-/T.M.Revolution (OP)機動戦士ガンダムSEED

M-51. ignited -イグナイテッド-/T.M.Revolution (OP)機動戦士ガンダムSEED DESTINY

M-52. vestige -ヴェスティージ-/T.M.Revolution (挿入歌)機動戦士ガンダムSEED DESTINY

M-53. HEART OF SWORD ~夜明け前~/T.M.Revolution (ED)るろうに剣心 - 明治剣客浪漫譚-