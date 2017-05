『キンプリ』大和アレクサンダーと仁科カヅキがバトルスーツでフィギュア化

劇場版アニメ『KING OF PRISM by PrettyRhythm』より、バトルスーツ姿の大和アレクサンダーと仁科カヅキのフィギュアが、ホビージャパンの限定通販アイテム「KING OF PRISM by PrettyRhythm 大和アレクサンダー バトルスーツVer.」「KING OF PRISM by PrettyRhythm 仁科カヅキ バトルスーツVer.」として発売されることが決定した。いずれも受注は2017年7月11日までで、価格は各14,580円(税込)。

アレクサンダーのフィギュアは、極限まで鍛え抜かれた筋肉の造形や力強いポージングにこだわって制作。彩色では装甲部分とスーツ部分の素材の違いを再現しており、キラメキが感じられるツヤも表現している。加えて、劇中で注目を集めた"鋼鉄の6Pack"パーツが付属。差し替えにより、さまざまな腹筋を楽しむことができる。

一方のカヅキのフィギュアは、しなやかに引き締まった筋肉の造形や指先の動きがポイントに。アレクサンダーのものと同様に装甲部分とスーツ部分の素材の違いが彩色で再現されている。またダンスバトル中の汗がにじんだ姿をイメージし、肌に若干のツヤを出すことで躍動感も表現されている。

商品価格はいずれも14,580円(税込/別途送手数料が必要)で、プラモデル雑誌『月刊ホビージャパン』(ホビージャパン)2017年7月号および8月号誌上、ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー・厚木店および60階通り店で予約可能。受注期間は7月11日までで、商品の発送は2018年2月から3月を予定している。

「KING OF PRISM by PrettyRhythm 大和アレクサンダー バトルスーツVer.」(14,580円/税込)

「KING OF PRISM by PrettyRhythm 仁科カヅキ バトルスーツVer.」(14,580円/税込)

(C)T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会