アキラ100％「危険な裸ネタ」を乃木坂46の前で披露!? 『高校生クイズ』応援タレントに

日本テレビ系で放送される夏の風物詩『ライオンスペシャル 全国高等学校クイズ選手権』。第37回大会となる今年の応援タレントに、BOYS AND MENやアキラ100%といった豪華な顔ぶれが決定した。



『高校生クイズ』は、高校生ならば年齢・学年を問わず、誰でも二人一組で参加が可能。1983年にスタートし、今回で37回を数える長寿番組だ。アメリカ・ニューヨークを目指しながら、白熱の闘いを繰り広げる。それに先駆け、7月25日(火)に、全国11会場でクイズバトルが同時開催され、各地の代表を決める。



愛知で行われる中部会場には、昨年の日本レコード大賞新人賞も受賞したBOYS AND MENが、東京で行われる関東会場には、今年の「R-1ぐらんぷり」の王者・アキラ100%が登場。番組サポーターの乃木坂46、高校生たちの前で「危険な裸ネタ」を披露することができるのか。



さらに、北海道会場には強烈などつきツッコミで大注目のカミナリ、九州北部会場には滝沢カレン、九州南部会場にはサンシャイン池崎、そのほかにも岡田結実、パンサー、タイムマシーン3号、ニッチェ、永野、ゴー☆ジャスが各地に駆けつけ盛り上げる。各応援タレントのコメントは以下。



■BOYS AND MEN

水野勝:『高校生クイズ』という歴史ある大会に、中部会場の「応援タレント」として呼んでいただき光栄です。どの会場よりも熱い会場になるよう、メンバーと会場に集まってくれたみんなでつくりあげたいと思います!



田中俊介:僕が高校生の時、視聴者の1人だった自分が応援タレントに! 気合いが入らないわけないです。精一杯応援させていただきます。名古屋のみんな! 負けんなよー! でら熱い夏にしようぜ!



田村侑久:問題に悩んだ時は直感が大切ダァァァァ!!



辻本達規:クイズに必要なのは脳みそです。脳みそに必要なのは糖分です。僕たちの甘いスイートな歌声でみんなに元気と糖分を届けるので、みんなクイズ頑張れ!



小林豊:最高の思い出をつくれるよう、僕たちBOYS AND MEN も全力でパワーを送ります!



本田剛文:『高校生クイズ』ならではの出題形式や問題もあり、高校生の今だからこそ体感できる熱い夏です! 楽しんで、戦ってください!



勇翔:高校生の皆さんもクイズに全力でぶつかると思いますが、僕たちもそれに負けないくらい全力のパフォーマンスを見せたいと思います。



平松賢人:地元大好きな僕たちが地元を応援できるということでとても気合いが入っています!! 他のどの会場よりも中部会場がアツい!! ってなるよう盛り上げていきたいです!



土田拓海:ボイメンが応援タレントに就任して良かったと学生の子たちに思ってもらえるように一生懸命頑張ります!!



吉原雅斗:最高のパフォーマンスは、食生活から! しっかり食べて寝て! ベストコンディションで頑張ってください! 糖分がいいってうちのお母さんが言ってたぜ!



■滝沢カレン

まさか高校もロクに覚えていない私が『高校生クイズ』の応援なんてできると思っていなかったので、でもそういうことを思えずに、クイズが得意として思われているのは嬉しいです! 私は、口ははさめないけど、楽しい 1 日にしてください!(原文まま)



■アキラ100%

応援タレントに就任させていただき嬉しくてたまりません! 素晴らしい夏になるように全力で応援させていただきます! みんなで最高の青春の1ページを作りましょう!



■カミナリ

たくみ:自分が出せる力を全て出し、高校生の最高の思い出になるよう頑張ります! 北海道の高校生、この『高校生クイズ』で1発カマしてやれ!



まなぶ:とにかく明るく楽しく!! ゴーロゴロゴーロゴロピッカピカ!!



■ゴー☆ジャス

宇宙海賊が高校生クイズの応援タレントになれるなんて! こんな展開ファンタ☆スティック! みんなの思い出になる最高なイベントにしたいね!! 近畿会場のみんな! ゴー☆ジャスが見守っているからまだ助かる、まだ助かる、マダガスカル! がんばレボ☆リューション!!



■サンシャイン池崎

『高校生クイズ』ファンだったので今回の応援タレント就任は空前絶後の嬉しさです! 九州出身者として、全国のどこの会場より盛り上げます!!! クイズなのか大声コンテストなのかわかないぐらいみんな叫ぶ会場にします! イエエエエエエエエェエエエエエエエエエエエェェエエエエエエエエェェエエエエエエエエェェエエエエエエエエェェエエエエエエエエェェエエエエエエエエェェエエエエエエエエェェエーーーーーーーーーーーイ!!!!



■タイムマシーン3号

関太:一生に一度の熱い夏! みんな本気で参加していると思います。みなさんの熱い思い出の記憶の端に残れるよう、僕も本気で応援します!



山本浩司:テレビを見ていて『高校生クイズ』に出場して完全燃焼をしているみなさんを見ていると、ここまで情熱を注げる事、場所に出会えたことはとても素晴らしいし、うらやましく思います。とにかく今しかない青春を楽しんで! 僕たちも、高校生の頃のような気持ち、時間を取り戻すべく、みんなと一緒に楽しみたいです。



■ニッチェ

近藤くみこ:私も高校の時、友達と一緒に『高校生クイズ』に参加していました。一回戦で敗退してしまいましたが、一緒に参加した友達とは18年たった今でも友達です! みなさんも楽しんで思い出を作ってください!



江上敬子:以前、『高校生クイズ』の応援タレントをやらせてもらった時に、高校生の熱い気持ちに感動しました! 今回も、高校生のみなさまのパワーをいただいて、一緒に最高の 1日にしたいです。



■永野

日本で1番暑い場所に日本で1番熱い芸人が就任したという事は、運命としか言いようがありません! 沖縄から高校生クイズを盛り上げます! 沖縄の高校生、いや、全ての高校生よ頑張れ! 高校生活の素敵な思い出を作ろう!!

