『バットマン』シリーズのキャラがデフォルメされ全8種のラバストで登場

2017年8月発売予定「ラバーストラップコレクション バットマン ファミリー」(各648円/税込)

『バットマン』シリーズに登場するキャラクターたちがデフォルメされたラバーストラップが、2017年8月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は各648円で8個入りのBOXセットが5,184円(いずれも税込)。

キャラのラインナップはバットマン、ナイトウィング、レッドフード、レッドロビン、ダミアン・ウェイン、バットガール、アルフレッド・ペニーワース、ジェームズ・ゴードンの全8種。デフォルメイラストは、イラストレーター・サクライ氏が担当している。

大きさは約6cmと携帯電話や鞄などに付けるのに適したサイズ。キャラクター部分の取り外しが可能で、好きなキャラクターだけを集めて携帯して楽しむこともできる。

商品価格は各648円で8個入りのBOXセットが5,184円(いずれも税込)となっており、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2017年8月を予定している。なお、コトブキヤショップ(秋葉原館、大阪日本橋、オンラインショップ)で1BOX購入すると特典として「『ジェイソン・トッド』ラバーストラップ」がプレゼントされる(なくなり次第終了)。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s17)