黒星紅白、速水螺旋人ら参加のアニメ「プリンセス・プリンシパル」今夏放送

「プリンセス・プリンシパル」ティザービジュアル (c)Princess Principal Project

オリジナルアニメ「プリンセス・プリンシパル」のテレビ放送が今夏開始される。そのキャラクター原案を黒星紅白が担当し、速水螺旋人が設定協力、プロップデザインをあきづきりょうが担当する。

「プリンセス・プリンシパル」の舞台は、巨大な壁で東西に分断された19世紀末のアルビニオン王国・首都ロンドン。伝統と格式ある名門クイーンズ・メイフェア校に在籍する5人の少女たちが、女子高生という身分を隠れ蓑にスパイ活動をする様子を描く。

監督は「ばらかもん」「.hack//Quantum」の橘正紀、シリーズ構成・脚本は「コードギアス 反逆のルルーシュ」「甲鉄城のカバネリ」の大河内一楼が務め、アニメ制作はStudio 3Hzとアクタスで手がける。

プリンセス・プリンシパル

2017年夏放送開始

スタッフ

監督：橘正紀

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

キャラクター原案：黒星紅白

キャラクターデザイン・総作画監督：秋谷有紀恵

総作画監督：西尾公伯

コンセプトアート：六七質

メカニカルデザイン：片貝文洋

リサーチャー：白土晴一

設定協力：速水螺旋人

プロップデザイン：あきづきりょう

音楽：梶浦由記

音響監督：岩波美和

美術監督：池信孝

美術設定：大原盛仁、谷内優穂

色彩設計：津守裕子

HOA（Head of 3D Animation）：トライスラッシュ

グラフィックアート：荒木宏文

撮影監督：若林優（T2 studio）

編集：定松剛（サテライト）

アニメーション制作：Studio 3Hz、アクタス

キャスト

アンジェ：今村彩夏

プリンセス：関根明良

ドロシー：大地葉

ベアトリス：影山灯

ちせ：古木のぞみ

(c)Princess Principal Project