声優・下野紘、サンリオ「シナモロール」とのスペシャルコラボが決定

2017年3月26日(日)、東京ビッグサイトにて行われた「AnimeJapan 2017」のポニーキャニオンブースステージにて、下野紘とサンリオキャラクターのシナモロールとのコラボが発表された。

このコラボは。声優として活動の幅を広げる下野紘のソロプロジェクトの一環として行われ、昨年10月9日にパシフィコ横浜で行われた【下野紘スペシャルイベントPONY CANYON創立50周年・下野紘スペシャルステージ「ONE CHANCE」】におけるロビー企画【下野紘×サンリオキャラクター コラボするならあなたはどれ?】の投票結果を受けたものとなっている。

シナモロールは「シナモン」の愛称で親しまれる人気キャラクターで、昨年の2016年サンリオキャラクター大賞にて2位に輝いている。今回のシナモンは、アーティスト・下野紘のトレードマークである「ツンツン頭」や「八重歯」を擁し、衣装も迷彩柄でハスキー犬を頭に乗せるなど、ちょっぴりワイルドな姿に注目したい。

コラボ商品は、4月に東京・大阪にて行われる下野紘バースデーライブイベント 2017~Running High~、ならびに、同じく発表された3rdシングル「Running High」リリースイベントにてグッズ化されることが決定している。詳細は後日あらためて公式サイトなどで発表される予定。

