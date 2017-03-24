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              牛丼も辛子明太子定食も300円! 吉野家が4週連続セール開催

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              吉野家は、3月31日・4月1日を第1弾とした4週連続のディスカウントセール「春の300円まつり!」を、全国の「吉野家」店舗にて実施する。

              第1弾・第4弾「牛丼並盛」通常価格380円→セール価格300円

              「春の300円まつり!」のキービジュアル

              今回の4週連続ディスカウントセールは、期間中の毎週金曜日10時から土曜日22時まで、対象商品を割引価格で販売するセールとなる。

              第1弾(3月31日・4月1日)と第4弾(4月21日・22日)では「牛丼並盛」、第2弾(4月7日・8日)では「豚丼並盛」、第3弾(4月14日・15日)では「辛子明太子定食」を、それぞれ300円で販売する。なお、新・朝ごはん「辛子明太子定食」については、セール期間中に限り終日販売となる。

              実施期間とセール内容は、以下の通り。

              ■第1弾:3月31日10時～4月1日22時
              ■第4弾:4月21日10時～4月22日22時(内容は第1弾と同様)
               ・牛丼
              「並盛」通常価格380円→セール価格300円
              「アタマの大盛」480円→400円
              「大盛」550円→470円
              「特盛」680円→600円

              ・牛皿
              「並盛」通常価格330円→セール価格250円
              「大盛」450円→370円
              「特盛」580円→500円

              ・牛ねぎ玉丼
              「並盛」通常価格480円→セール価格400円
              「アタマの大盛」580円→500円
              「大盛」650円→570円
              「特盛」780円→700円

              ・牛鮭定食
              通常価格580円→セール価格500円

              ・コモサラセット
              「生野菜サラダ」通常価格400円→セール価格320円
              「ごぼうサラダ」430円→350円
              「ポテトサラダ」430円→350円

              ・お子様セット
              「ミニ牛丼セット」通常価格360円→セール価格280円

              ■第2弾:4月7日10時～4月8日22時
               ・豚丼
              「並盛」通常価格330円→セール価格300円
              「アタマの大盛」430円→400円
              「大盛」500円→470円
              「特盛」630円→600円

              第2弾「豚丼並盛」通常価格330円→セール価格300円

              ・豚皿
              「並盛」通常価格280円→セール価格250円
              「大盛」400円→370円
              「特盛」530円→500円

              ・豚ねぎ玉丼/豚キムチ丼/豚チーズ丼
              「並盛」通常価格430円→セール価格400円
              「アタマの大盛」530円→500円
              「大盛」600円→570円
              「特盛」730円→700円

              ・豚半熟玉子丼
              「並盛」通常価格400円→セール価格370円
              「アタマの大盛」500円→470円
              「大盛」570円→540円
              「特盛」700円→670円

              ・豚鮭定食
              通常価格530円→セール価格500円

              ■第3弾:4月14日10時～4月15日22時
               ・各種定食類
              「辛子明太子定食」通常価格390円→セール価格300円
              「明太子牛小鉢定食」530円→440円
              「納豆明太子定食」500円→410円
              「焼魚明太子定食」590円→500円

              第3弾「辛子明太子定食」通常価格390円→セール価格300円

              ※価格は全て税込。一部の店舗では実施しない。また、定食の持ち帰りは不可

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