サミュエル・L・ジャクソン インタヴュー：史上初、キングコングを恐れない男

唯一無二のハリウッドスター、サミュエル・L・ジャクソンが、最新作『キングコング:髑髏島の巨神』で、キングコングを恐れない唯一無二の人類を演じた。



映画『キングコング:髑髏島の巨神』は、1933年に製作された特撮映画の古典『キングコング』をはじめ、これまで幾度も映画化されてきた大猿のモンスター、キングコングの起源を描いたアドベンチャー・アクション大作だ。ハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』や『パシフィック・リム』の製作チームによって、これまでに見たことのない史上最大のキングコングが誕生した。



そんな史上最強のキングコングに、一人立ち向かう男がいる。サミュエル・L・ジャクソン演じるパッカード大佐だ。アメリカのベトナム戦争敗戦に屈辱と無念を抱えたこの男は、キングコングという強敵と対峙することで、自らの存在意義をかろうじて証明しようとする。来日したサミュエル・L・ジャクソンに語ってもらった。





(C)2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED



—あなたが演じたキャラクター、プレストン・パッカード大佐が、この映画の中で一番興味深いキャラクターでした。



本当に? ジョン・C・ライリーの役じゃなくて(笑)?



—彼の役もとても面白かったのですが(笑)、パッカード大佐は複雑な葛藤を抱えていますよね。ベトナム戦争が終わり、軍人としての任務は終えたものの、どこか行き場のない思いを抱えています。



確かに彼は興味深い立ち位置にいるよね。彼の中ではベトナム戦争はまだ解決していないんだけど、そんな状況から荷物をまとめてアメリカに帰ろうとしている。多くの人は、ベトナム戦争はアメリカの"敗戦"だと言ってるけど、彼はそう思っていない。故郷に帰れば家族もいるし、新しい仕事もある。彼の兵士としての人生は終わりかもしれないけど、そこから彼の新しい人生が始まろうとしていたんだ。



そんな彼のところに、最後のビッグチャンスが舞い込んでくる。軍人として一旗揚げる大きなチャンスがね。それが髑髏(どくろ)島でのミッションだ。だけど島に上陸した途端、彼のチームはキングコングから猛攻撃を受け、壊滅の危機に陥る。彼にしてみれば、再び戦争の世界に呼び戻されたようなものさ。彼にとっては、キングコングと戦う理由ができたんだよ。多くの部下が殺されてしまったけど、残された部下たちを無事に国に返す義務もある。そうやって彼は復讐の鬼へと化すわけだ。周囲はそんな彼を見て、復讐心で正気を失っていると言うんだけどね。





(C)2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED



彼は古い考えの男だ。自分よりも大きくて強くて早い敵が現れても、そいつをうまく手なずけるか、できなければ排斥してきた。次の章に進むためにね。脚本を読んですぐにわかったけど、彼はベトナム戦争の失敗を繰り返したくない一心で、キングコングをはじめとする失われた世界の怪物たち、全ての敵を叩きのめすということを固く決心しているんだ。



—オファーを受けた時の感想は?



キングコングの映画はずっと見てきたけど、いつか出演できることを夢を見ていたよ。だからオファーが来たときは、「よし、やっとキングコング映画に出れるぞ!」って大喜びしたよ。まさか、キングコングを恐れない男の役を演じるとは思わなかったけどね(笑)! キングコングの前に立ちはだかり、「よし、ぶっ潰す!」ってタイマンを張る男がこの世に存在するなんて誰が想像しただろう。普通の男だったら、キングコングから隠れる場所を探して、島から脱出する方法をいち早く探すだろ? たった一人でキングコングに立ち向かう男を演じるなんて、素晴らしい経験さ。





(C)2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED



—クエンティン・タランティーノやスパイク・リーなど、若き鬼才監督たちとたくさんお仕事されてきましたよね。今回の監督、ジョーダン・ボート=ロバーツとのお仕事はいかがでしたか?



素晴らしい監督と仕事をするのはいつも楽しいよ。トム・ヒドルストン、ブリー・ラーソン、ジョン・グッドマン、ジョン・C・ライリー、クールな人たちと芝居ができたのもとても楽しかった。それにアカデミー賞常連CGチームとの撮影も素晴らしかったよ。この布陣がそろった時点で、この映画は勝ったようなものさ。



だけど、これはモンスター・ムービーだからね。観客は僕らじゃなくてモンスターを見にくるんだよ(笑)。この手の映画でとにかく大事なのは、モンスターと人間を的確な位置に配置し、観客が興奮できるようなシーンを作ることさ。僕らはその場では見えないモンスターを想像して、的確なリアクションや演技をしないといけない。さらにはそこに、人間同士の葛藤や対決も描かれる。今回の監督は、モンスター・ムービーに的確なヴィジョンを持っていたよ。加えてモンスターの描写も素晴らしいし、僕らの芝居も最高だっただろ(笑)?





(C)2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED



—撮影、大いに楽しまれたのですね。



もちろん! 撮影は壮大な子供の遊び場みたいなものさ。僕も子供の頃は、キングコングやゴジラみたいなモンスター映画を見て大興奮してたよ。それを壮大な規模でやったわけだからね。昔、『スター・ウォーズ』のジョージ・ルーカス監督が、グリーン・スクリーンでの撮影の時に「君たちが動けば動くほど、CGで描くものが増えるよ」って言ってたよ。今回もそんな感じだったね。



—日本でも、ゴジラやモスラをはじめ、モンスター・ムービーは人気ジャンルです。日本のモンスター映画は好きですか?



もちろん、大好きだよ! 当たり前じゃないか!(笑)



—この映画にも、日本のモンスター映画やアニメからの影響が見られますね。



どうやらそうらしいね、僕は気づかなかったけど。次に見た時に気をつけて見てみるよ(笑)。



—もちろんこの映画はモンスター・ムービーなのですが、ベトナム戦争映画の影響も数多く見受けられますよね。



みんな、空にヘリコプターが飛んでくる映像を見るだけで、『地獄の黙示録』の『ワルキューレの騎行』が聴きたくなるんだよね(笑)。それを言うなら『プラトーン』の影響もあると思うな。ベドナム時代のアメリカ軍の軍服にドッグタグ。人間は未開の地に侵入して、爆弾を落として、キングコングを怒らせる。そして島全体の生態系をも壊してしまうんだ。



だけど、やがて誰かが気付くんだ。「キングコングは島の守り神だから殺してはいけない」ってね。「他のもっと恐ろしい怪物から島を守っているんだ」とね。僕の演じたパッカード大佐は、「キングコングをぶっ飛ばして、他のモンスターも出てきたらそいつもぶっ飛ばす! それこそが男だ!」って感じだけど(笑)。頑固なオヤジさ。





(C)2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED



—映画『地獄の黙示録』などからの影響はそこまで感じませんでしたか?



どうかなあ。そう感じる人もいるだろうけど、全く異なる2つの映画だよ。『地獄の黙示録』は戦争についての映画で、『キングコング』はモンスターについての映画さ(笑)。



ベトナム戦争直後という時代設定は、人間同士がどのように戦い、自然に対してどんなことをしてきたか、もちろんそういったものを示す役割もある。だけどゴジラの新作が近々製作されるだろ? この物語が1973年の舞台設定なのは、ゴジラとキングコングが戦うための時間を逆算してのことなんだよ。この映画のキングコングのサイズは史上最大だけど、実はまだ子供なんだ。つまり、まだまだ成長できる余白が残ってる。ゴジラの新作が完成する年には、きっともっと大きくなっていて、ゴジラと戦えるサイズにまで成長しているっていう算段さ。これは僕の勝手な予測だけどね(笑)!



—なるほど。そのゴジラ対キングコングの映画に、あなたは出演する予定ですか?



うーん、わからないな(笑)。今回の撮影がすごく楽しかったから戻ってきたいけど・・・そうだね、今回と違うキャラクターでもいいから出たいよ。そのためなら顔を変えてもいい(笑)。



—『スター・ウォーズ』シリーズののメイス・ウィンドゥ、『アベンジャー』シリーズのニック・フューリーなど、あなたはハリウッドの大ヒットシリーズには欠かせない存在ですよね。ズバリ、映画をヒットさせる秘訣とは?



それは想像もつかないな(笑)。僕の映画出演の決め手のほとんどは、その物語が好きで、その物語を語りたいと思うかどうか。時には今回の作品のように、自分が子供の頃に見たかった映画に出たいと思うし、そんな時には脚本なんて読まずに、「よし、やろうぜ!」ってなる。撮影も楽しいしね。



まあ、映画がヒットするかどうかは"運"だよ。僕は映画というのは最強の娯楽だと思うんだ。大きな暗い部屋にみんなで入って、同じものを見て興奮したり、スリルを楽しむもの。シリアスなドラマももちろん好きだけど、映画を観終わって「ちょっとこの映画について話し合うべきだな・・・」なんて暗いトーンになるよりかは、「おい! 今の映画、マジでヤバかったな!」って興奮しながら映画館を出るのが僕は好きだね。とにかく楽しい時間を楽しみたいんだよ。だから出演の決め手はクールな映画に出ること、それだけだね。







SAMUEL L. JACKSON

サミュエル・L・ジャクソン 米ワシントンD.C.出身。1994年公開の映画『パルプ・フィクション』(クエンティン・タランティーノ監督)の殺し屋役でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたことをきっかけに注目を集め、同監督の『ジャッキー・ブラウン』ではベルリン国際映画祭男優賞を受賞。多数の映画で名脇役として活躍し、ハリウッドには欠かせない俳優の一人である。







『キングコング:髑髏島の巨神』

監督:ジョーダン・ボート=ロバーツ

出演:トム・ヒドルストン、ブリー・ラーソン、サミュエル・L・ジャクソン、ジョン・C・ライリーほか

3月25日(土)、丸の内ピカデリー、新宿ピカデリー他、3D/2D/IMAX公開。

http://wwws.warnerbros.co.jp/kingkong/

本記事は「 ローリングストーン 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。