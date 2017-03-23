GTX 1080搭載ゲーミングノートPCと「VIVE」のセットモデル - iiyama PC

ユニットコムは23日、iiyama PCの「LEVEL∞」にて、 GeForce GTX 1080を搭載した17型ゲーミングノートPCとヘッドマウントディスプレイ「VIVE」のセットモデル「LEVEL-17FG100-i7-VNR-HVR」を販売開始した。
NVIDIA GeForce GTX 1080は、NVIDIAの最新世代アーキテクチャ「Pascal」を採用した、VR対応グラフィックスの上位モデル。VR再生にも対応しており、高い性能が必要なゲームプレイも可能。ディスプレイは17型フルHDで、入力遅延やティアリング、カク付きを低減するNVIDIAのモニタ技術「G-SYNC」にも対応する。
標準構成の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700(3.60GHz)、チップセットがIntel Z170、メモリがPC4-19200 8GB、ストレージが1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080 8GB、光学ドライブが非搭載、ディスプレイが17.3型ワイド(1,920×1,080ドット)など。OSはWindows 10 Home 64bit。
上記構成の本体に、HTC製のVRヘッドマウントディスプレイ「VIVE」キット一式が付属し、価格は税別354,780円から。