Android Oプレビュー版登場

fossBytesに3月22日(米国時間)に掲載された記事「Google Releases Android O Developer Preview: Everything You Need To Know」が、Googleが新しく公開した最新のAndroid 8.0 開発者向けプレビュー版(コードネームAndroid O)の公開を伝えた。Android 8.0にはさまざまな新機能の導入が予定されている。
紹介されている主な新機能は次のとおり。
- ピクチャ・イン・ピクチャモード
- 通知チャンネル
- バッテリーの保ちを改善するためのバックグラウンド制御機能
- 拡張された自動入力機能
- 新しいアプリアイコンの採用
- LDAC(Bluetoothオーディオコーデック)のサポート
- キーボードの改善
現在のところ対応しているデバイスはNexus 5X、Nexus 6P、Nexus Player、Pixel、Pixel XL、Pixel Cなどと説明がある。
Net Applicationsの調査結果によると、市場で最もよく使われているAndroidのバージョンはAndroid 6.0(23.05%、2017年2月現在)。これに14.02%のAndroid 5.1、12.00%のAndroid 4.4、6.29%のAndroid 5.0が続いている。比較的常に最新版へアップグレードされることが多いiOSと比べ、Androidは複数のバージョンが混在する状況が続いている。