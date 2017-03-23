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          Android Oプレビュー版登場

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          fossBytesに3月22日(米国時間)に掲載された記事「Google Releases Android O Developer Preview: Everything You Need To Know」が、Googleが新しく公開した最新のAndroid 8.0 開発者向けプレビュー版(コードネームAndroid O)の公開を伝えた。Android 8.0にはさまざまな新機能の導入が予定されている。

          紹介されている主な新機能は次のとおり。

          • ピクチャ・イン・ピクチャモード
          • 通知チャンネル
          • バッテリーの保ちを改善するためのバックグラウンド制御機能
          • 拡張された自動入力機能
          • 新しいアプリアイコンの採用
          • LDAC(Bluetoothオーディオコーデック)のサポート
          • キーボードの改善

          現在のところ対応しているデバイスはNexus 5X、Nexus 6P、Nexus Player、Pixel、Pixel XL、Pixel Cなどと説明がある。

          Net Applicationsの調査結果によると、市場で最もよく使われているAndroidのバージョンはAndroid 6.0(23.05%、2017年2月現在)。これに14.02%のAndroid 5.1、12.00%のAndroid 4.4、6.29%のAndroid 5.0が続いている。比較的常に最新版へアップグレードされることが多いiOSと比べ、Androidは複数のバージョンが混在する状況が続いている。

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