スクエニ、プロ野球試合で選手の活躍を予想するアプリ『プロ野球が好きだ!』配信

スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け新作ゲーム『プロ野球が好きだ! 2017』をiOS/Android向けに配信開始した。本アプリは、プレイヤーが選手や監督の立場となって活躍するこれまでの野球ゲームとは異なり、ファンの目線から選手の活躍を予想し、的中率を全国のプレイヤーと競うゲーム。その予想が本物のプロ野球の試合をもとに行われることから話題を呼んでいる。

ゲームでは、初回プレイ時に自分が応援する球団またはリーグを選択。選んだ球団の全選手カードが獲得でき、その後配布される「ドリームカード(「ホームラン」など、選手の活躍を表示)」を試合前までに活躍が予想できる選手にセットする。そしてリアルの試合で予想通りの活躍を選手がするとプレイヤーがドリームポイントを獲得する仕組みになっている。全国のユーザーの予想成績が毎日集計され、週間、月間ランキングのほか、2017年シーズン終了時に年間ランキングとして発表される。

また、2017年プロ野球公式戦開幕を記念して「オープン戦特別イベント」を実施することも決定。3月22日から開催されるプロ野球オープン戦最終週の試合を対象に、「リアル連動したプロ野球予想バトル」を体感することができる。参加したプレイヤーの予想結果はオープン戦終了後にランキング集計され、ランキング(3月27日発表)で上位に入賞すると「ファンコイン」(選手カード等を購入できる仮想通貨)がプレゼントされるという。

