ドスパラ、Kaby Lake/GTX 10シリーズ搭載のFF XIV推奨PC

サードウェーブデジノスは22日、ゲーミングブランド「GALLERIA」シリーズの「ファイナルファンタジー XIV」推奨PCとして、CPUにKaby Lakeを、GPUにGeForce GTX 10シリーズを搭載したノートPC3機種、デスクトップPC1機種を発表。PCショップ「ドスパラ」で販売開始した。価格は税別169,980円から。
GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1060GF
15.6型液晶を搭載したエントリーモデルノートPC。主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.80GHz)、チップセットがMobile Intel HM175 Express、メモリが8GB PC4-19200(8GB×2)、ストレージが250GB SSD + 1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、液晶が15.6型(1,920×1,080ドット)、OSがWindows 10 Home 64bitなど。
ネットワークはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Gigabit準拠の有線LAN、Bluetooth 4.2。バッテリ駆動時間は約2.7時間。本体サイズはW390×D277×H28.8mm、重量は約2.35kg。この構成で価格が税別169,980円。
GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1060NF
17.3型液晶を搭載したミドルハイノートPC。主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.80GHz)、チップセットがMobile Intel HM175 Express、メモリが8GB PC4-19200(8GB×2)、ストレージが250GB SSD + 1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、液晶が17.3型(1,920×1,080ドット)、OSがWindows 10 Home 64bitなど。
ネットワークはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Gigabit準拠の有線LAN、Bluetooth 4.2。本体サイズはW400×D280×H30mm、重量は約3.0kg。この構成で価格が税別169,980円。
GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1070NF
17.3型液晶を搭載したハイエンドノートPC。主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.80GHz)、チップセットがMobile Intel HM175 Express、メモリが8GB PC4-19200(8GB×2)、ストレージが250GB SSD + 1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1070 8GB、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、液晶が17.3型(1,920×1,080ドット)、OSがWindows 10 Home 64bitなど。
ネットワークはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Gigabit準拠の有線LAN、Bluetooth 4.2。バッテリ駆動時間は約3.9時間。本体サイズはW428×D294×H48mm、重量は約3.70kg。この構成で価格が税別239,980円。
GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン ZG
デスクトップPCのハイエンドモデル。主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700Kingston(4.20GHz)、チップセットがIntel Z270、メモリが16GB PC4-19200(8GB×2)、ストレージが500GB SSD + 3TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080 8GB、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、電源がEnhance 800W 80PLUS GOLD、OSがWindows 10 Home 64bitなど。本体サイズはW207×D520.7×H450.2mm。この構成で価格が税別219,980円。