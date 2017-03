BlackBerry、新パートナープログラムで組み込みソフトの提供拡大

カナダBlackBerryはこのほど、BlackBerryのQNXおよびCerticomテクノロジーのトレーニングを受けた専門家による世界的ネットワークを構築するための新しい専門プログラム「Value-Added Integrator(VAI)」を追加すると発表した。

新プログラムにより、パートナーは統合サービスの提供、BlackBerryの組み込みテクノロジーに基づくセキュアなミッションクリティカル・ソリューションを設計・開発が可能になる。

VAIパートナーは、BlackBerryのQNX Neutrino Realtime OS、QNX Momenticsツール・スイート、QNX Hypervisor、QNX SDK for Apps & Media、QNX無線フレームワーク、QNX OS for Safety、QNX OS for Medical、Certicomツールキット、Certicomマネージド公開鍵インフラストラクチャ、Certicomアセット管理システムなどのテクノロジーとサービスのサポートを提供する。

アプリケーションには、自動車用システム、外科手術ロボット、スマート・グリッド、列車制御システム、工業オートメーションが含まれる。

VAIプログラムの早期参加パートナーにはArcherMind Technology、Mcloudware、Micon Global、Mission Embedded、ThunderSoftの5社が選ばれている。