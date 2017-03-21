ドスパラ、ゲーミングPC「GALLERIA GAMEMASTER」を刷新 - サポートも強化

サードウェーブデジノスはこのほど、同社のゲーミングPC「GALLERIA GAMEMASTER」のリニューアルを発表した。製品ブランドロゴを一新し、CPUを"Kaby Lake"こと第7世代Intel Coreプロセッサに刷新したほか、サポートの受付時間を従来の午前1時までから、24時間365日に拡大する。
「GALLERIA Gamemaster」シリーズは、。国内外の人気ゲーム、40タイトル以上に対して動作確認を行っているゲーミングPC。ゲームのインストールやプレイ時にトラブルが発生した場合に、ハードやソフトの相性を含めて相談できる手厚いユーザーサポートが特徴で、サードウェーブデジノスでは「アカウント作成からチュートリアル終了までサポート」をうたう。
新モデルではCPUを最新世代に刷新したほか、ユーザーサポートの受付時間を従来の午前1時までから24時間365日に拡大する。ラインナップは、ミドルタワーPC2モデル、ミニタワーPC1モデル、スリムPC3モデル、ノートPC2モデルの計8モデル。
ミドルタワーPC
ミドルタワーPC「GALLERIA GAMEMASTER GT」の仕様は、CPUがIntel Core i7-7700(3.6GHz)、チップセットがIntel H270、メモリが16GB PC4-19200、ストレージが500GB SATA SSD + 2TB SATA HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB OC、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、電源が600W 80PLUS Titanium、OSがWindows 10 Home 64bit。本構成の価格は税別179,980円から。
上位モデル「GALLERIA GAMEMASTER GX」は、グラフィックスをNVIDIA GeForce GTX 1070 8GB OC、電源を800W 80PLUS Titaniumに変更し、価格は税別199,980円から。
ミニタワーPC
ミニタワーPC「GALLERIA GAMEMASTER GA」の仕様は、CPUがIntel Core i5-7500(3.4GHz)、チップセットがIntel B250、メモリが8GB PC4-19200、ストレージが250GB SATA SSD + 1TB SATA HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、電源が600W 80PLUS Titanium、OSがWindows 10 Home 64bit。本構成の価格は税別129,980円から。
スリムPC
スリムPC「GALLERIA GAMEMASTER GS」の仕様は、CPUがIntel Core i5-7500(3.4GHz)、チップセットがIntel H110、メモリが8GB PC4-19200、ストレージが250GB SATA SSD + 1TB SATA HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、電源が600W 80PLUS GOLD、OSがWindows 10 Home 64bit。本構成の価格は税別139,980円から。
上位モデル「GALLERIA GAMEMASTER GL」は、CPUがIntel Core i7-7700(3.6GHz)、チップセットがIntel H110、メモリが16GB PC4-19200、ストレージが500GB SATA SSD + 2TB SATA HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB OC、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、電源が600W 80PLUS GOLD、OSがWindows 10 Home 64bit。本構成の価格は税別185,980円から。
ノートPC
ノートPC「GALLERIA GAMEMASTER NV」の仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.8GHz)、チップセットがMobile Intel MH175、メモリが8GB PC4-19200、ストレージが250GB SATA SSD + 1TB SATA HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2GB、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、ディスプレイが15.6型フルHD(1,920×1,080ドット)、OSがWindows 10 Home 64bit。本構成の価格は税別159,980円から。
上位モデル「GALLERIA GAMEMASTER NX」は、メモリが16GB PC4-19200、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1070 8GB、ディスプレイが17.3型フルHD(1,920×1,080ドット)となり、価格は税別249,980円から。