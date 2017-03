新iPad出るか? Appleのオンラインストアがメンテナンス入り

Appleのオンラインストアがメンテナンス入りした。

Apple Online Storeがメンテナンス入り

メンテナンス時に表示されているメッセージは、「We've got something special in store for you.」というお馴染みのもの。何らかの新プロダクトが、Apple Online Storeに登場するとみてよいだろう。

Appleの新プロダクトに関しては、10.5型の新型iPadやiPhone SEの後継モデルなどの噂がある。これらの新しいハードウェアに加え、新しいソフトウェアの登場にも期待したいところだ。