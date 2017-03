TVアニメ『美味しんぼ』、サントラCD『アンティパスト』が6/21に再発売決定

初回放送(1988年10月17日)から28年、1980年代の名作アニメ『美味しんぼ』より、これまで廃盤のため入手困難だったサントラCDが、リマスタリングと新装ジャケットにて待望の再発売されることが決定した。

現在、デジタルリマスター版となってBlu-ray&DVD-BOXがリリースされている『美味しんぼ』。そのBOX IIIと同じ2017年6月21日にリリースされる『美味しんぼ オリジナル・サウンドトラック アンティパスト』には、ボーナストラックとして中村由真によるオープニング・エンディング曲も追加収録される。価格は2,800円(税別)。

■『美味しんぼ オリジナル・サウンドトラック アンティパスト』収録曲

01. YOU (唄:結城めぐみ)

02. グルメな夜に

03. 田園のある景色

04. メトロポリスセレナーデ

05. 朝焼けのダージリンティ

06. レモンシャーベットな想い出

07. グラスに沈む夕日

08. 彼女とデリシャスツーリング

09. Bitter Taste Rain

10. モーニング・クロワッサン

11. 庭園にて

12. 渚でボサノバブランチ

13. デザートのあとで

14. TWO OF US (唄:結城めぐみ)

─ボーナス・トラック─

15. Dang Dang 気になる (歌:中村由真)

16. LINE (唄:中村由真)

(C)雁屋哲・花咲アキラ・小学館/シンエイ動画